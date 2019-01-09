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Эмилиано Ригони подтвердил возвращение в "Зенит"

Полузащитник Эмилиано Ригони возвращается в "Зенит" из аренды в "Аталанте".

Аргентинец объявил о своем возвращении, опубликовав фотографию в инстаграме.

В 12 матчах чемпионата Италии Ригони забил 3 гола.

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?? @zenit_spb

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Теги: Ригони Зенит Аталанта
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