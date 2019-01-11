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Руководство "Оренбурга" исключило отставку главного тренера Федотова

Гендиректор "Оренбурга" Василий Столыпин категорически опроверг информацию о скорой смене тренерского штаба команды.

"Если говорить о доверии к нашему главному тренеру Владимиру Федотову, то оно стопроцентное. Какое может быть недоверие к главному тренеру, когда команда находится на десятом месте? Вопрос о смене главного тренера не стоит. Хотелось бы еще раз всех успокоить, что поиски нового главного тренера клуб не ведет", — приводит слова Столыпина ТАСС.

После 17-ти туров РПЛ "Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице.
Теги: Оренбург Федотов
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