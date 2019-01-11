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Алексей Березуцкий: нас с братом легко различить - я красивее, умнее и скромнее

Тренер "Витесса" Алексей Березуцкий ответил шуткой на вопрос журналиста, в котором тот попросил научить болельщиков нидерландского клуба отличать его от брата Василия.

"Как различать нас с братом? Очень просто. Я ломал нос пять раз, посмотрите на него – он не совсем нормальный. К тому же я немного ниже. Но главное – я красивее, умнее и конечно же скромнее. У меня лучше чувство юмора? Да!", — сказал Березуцкий в ролике на официальном канале "Витесса" в YouTube.

Напомним, Алексей и Василий Березуцкие вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого в "Витессе" в зимнее межсезонье и приступили к работе с командой 3 января. Ранее экс-футболисты долгое время работали со специалистом в ЦСКА и сборной России.

"Чемпионат.сом"
Теги: Березуцкий А.
Сегодня, 19:04
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