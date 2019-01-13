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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Силкин: вокруг Юсупова "Динамо" сможет строить команду, по своему потенциалу это игрок сборной (1)
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Айртон и Ташаев проводят тренировки по индивидуальной программе
Футболисты "Спартака" Айртон и Александр Ташаев тренируются по индивидуальной программе на сборе "красно-белых" в Дубае.
- Никаких проблем. Это профилактика мышечной перегрузки, - сказал "Спорт-Экспрессу" врач "Спартака" Михаил Вартапетов.
- Никаких проблем. Это профилактика мышечной перегрузки, - сказал "Спорт-Экспрессу" врач "Спартака" Михаил Вартапетов.
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