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Айртон и Ташаев проводят тренировки по индивидуальной программе

Футболисты "Спартака" Айртон и Александр Ташаев тренируются по индивидуальной программе на сборе "красно-белых" в Дубае.

- Никаких проблем. Это профилактика мышечной перегрузки, - сказал "Спорт-Экспрессу" врач "Спартака" Михаил Вартапетов.
Теги: Айртон Спартак Ташаев
Сегодня, 10:19
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#5  Мотл  сымайки (Сегодня, 11:49)
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online

Кстати, а почему Ташаева до сих пор не слили? Ведь в декабре еще писали, что выкинут 6 штук хлама. Ташаев был в том списке. От 4 штук барахла уже избавились.

Не знают куда слить его? Не берет никто?)))
И Бокетти еще был в списке хлама на выход.


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#4  sheluch  Кёниград (Сегодня, 11:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Makc33
Цитата: Lols
Почитал комментарии болельщиков с Бразилии, те уже во всю над спратаком потешаются. Разводят по баблу как хотят убогий клуб, то педроша, то теперь айртон, уже ищут какую бездарность ещё пристроить в это недоразумение за большие бабки joy joy

Ты ненормальный что ли? Одно и тоже постоянно пишешь Дебил?Сам пишу и сам смеюсь?

Не обращай внимания. Это местный, ущербный, вечно срущий недоумок.
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#3  Мотл  сымайки (Сегодня, 10:59)
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online

Цитата: Lols
Разводят по баблу как хотят убогий клуб, то педроша, то теперь айртон,


Самое смешное, что Федуна разводят по одной и той же схеме. Одни и те же люди. На спартаковских форумах пишут, что и это чудо Айртона привез все- тот же Денис Попов)))) Что и педрошу.

С той же схемой кидка- при цене 1 миллион- с федуна содрали 7)))
Попов уже давно не работает в Спартаке, но Измайлов продолжает пропихивать Федуну- бразильский говнохлам от Попова, с 5-6 кратной переплатой.
И ведь на Карреру уже не свалишь. Но тут дурачок Кононов сам подставился. Сразу перднул, что по Айртону- это его решение)))


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#2  Makc33   (Сегодня, 10:51)
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Цитата: Lols
Почитал комментарии болельщиков с Бразилии, те уже во всю над спратаком потешаются. Разводят по баблу как хотят убогий клуб, то педроша, то теперь айртон, уже ищут какую бездарность ещё пристроить в это недоразумение за большие бабки joy joy

Ты ненормальный что ли? Одно и тоже постоянно пишешь Дебил?Сам пишу и сам смеюсь?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 10:23)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Почитал комментарии болельщиков с Бразилии, те уже во всю над спратаком потешаются. Разводят по баблу как хотят убогий клуб, то педроша, то теперь айртон, уже ищут какую бездарность ещё пристроить в это недоразумение за большие бабки joy joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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