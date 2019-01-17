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Агент: последнее наше предложение по зарплате Фернандеша - 2,5 млн, а не 4 млн, как говорит Геркус

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал слова бывшего президента и генерального директора московского клуба Ильи Геркуса о ситуации с продлением контракта 32-летнего футболиста.

"Предложение, которое господин Геркус предъявил прессе, - это наше самое первое письменное предложение, сделанное нами после встречи с Эриком (Штоффельсхаусом, бывшим спортивным директором команды). На нем даже дата есть - 6 июля 2018 года. После этого много воды утекло. У нас были длительные переговоры, и предложения, с которыми мы выходили в попытках найти компромисс, были разными и менялись со временем. Последнее предложение, которое мы делали, было с той же заработной платой, что и хотел господин Геркус, - 2,5 миллиона в год.

Кроме того, обсуждался вопрос с подписным бонусом. В совокупности с бонусом, который мы просили, годовая зарплата Мануэла была бы меньше 4 миллионов, поэтому я не соврал ни на йоту. Я тоже могу показать это предложение. К тому же, разумеется, это не был ультиматум - мы были настроены продолжать переговоры.

Во время нашей встречи это предложение у Геркуса отторжения не вызвало. Да он и сам говорит, что клуб готов был предложить Мануэлу "лишь на 100 тысяч евро в год меньше". Так что основной вопрос был не о деньгах, а о сроке. Клуб предлагал лишь год, а мы просили два.

Кстати, по моей информации, на Совете директоров господин Геркус показал именно то, первое предложение, которое теперь показывает и прессе. Намеренно показал его, умолчав о том, что мы давно уже согласились на меньшие суммы. Зачем - думаю всем понятно", - цитирует Барбозу телеканал 360
Теги: Геркус Фернандеш Локомотив
Вчера, 23:45
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#1  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 00:54)
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online
Болеет за:
«Факел»
И куда теперь Фернандеш пойдет? В Брагу на зарплату 400 тыщ в год без подписного бонуса))
Как там у Пушкина про старуху, старика и рыбку


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