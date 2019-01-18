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Анзор Кавазашвили: Еременко нельзя было отпускать из "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал приобретение "Ростовом" 31-летнего полузащитника Романа Еременко, с которым в начале января красно-белые расторгли контракт.

"Вспоминая то, как Еременко играл в ЦСКА, у меня сложилось мнение, что отпускать его нельзя было отпускать из "Спартака". Тем не менее, не могу осуждать поступки нового главного тренера Олега Кононова. Каждый, кто болеет за красно-белых, надеется, что это – опытный человек, понимает как строить манеру игры и видит, какие футболисты ему необходимы. Каждый поступок Кононова мы должны воспринимать, как должное, а давать оценки станем по итогам чемпионата. Но при этом не сомневаюсь, что Еременко заиграет в "Ростове" – и на очень приличном уровне", – говорит Кавазашвили.

Еременко заключил соглашение с дончанами на 2,5 года. Финн стал работать со "Спартаком", а право выходить на поле у него появилось после 6 октября, когда закончился срок его двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Хавбек провел за красно-белых 7 официальных матчах, сделав 1 голевую передачу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кавазашвили Еременко Спартак
Сегодня, 16:52
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