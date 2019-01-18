Новости партнеров

Олег Саленко: Ракицкий играет так себе, но пригодится "Зениту" как атакующий защитник

Бывший нападающий "Зенита" и киевского "Динамо" Олег Саленко прокомментировал слухи о переходе защитника донецкого "Шахтёра" Ярослава Ракицкого в клуб из Санкт-Петербурга.

"Такой вариант перехода есть. Вопрос — усилит ли он "Зенит"? В игровом плане, возможно, с него начнут больше требовать, всё-таки чемпионат России посильнее украинского. Если с него будут требовать, он начнёт расти, сейчас ему не хватает ответственности на поле.

Будет ли он играть в основе? Нужно, чтобы с него требовали, потому что в "Шахтёре" он играет так себе, часто проигрывает позицию. Но он может быть полезен как атакующий защитник, у него хороший пас. Как атакующий защитник "Зениту" он будет нужен", - цитирует Саленко "Чемпионат.сом".
Теги: Саленко Ракицкий Зенит
Сегодня, 19:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  следующий   (Сегодня, 20:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
. Вопрос — усилит ли он "Зенит"?. Если с него будут требовать, он начнёт расти, сейчас ему не хватает ответственности на поле.
в "Шахтёре" он играет так себе, часто проигрывает позицию

Ну если играет так себе, то понятно зачем он Зениту.
Что касается роста, то ему скоро 30. Какой н@х рост.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.