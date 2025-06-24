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Таранов - о Садулаеве: он принял правильное решение, если действительно отказался от перехода в "Зенит"

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о возможном переходе нападающего Лечи Садулаева из «Ахмата» в ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"
«Садулаев - футболист, который всю свою карьеру провёл в одной команде. Поэтому переход в ЦСКА станет вызовом и большой перспективой для него. Мне кажется, что Лечи может влиться в состав армейцев, потому что это игрок сборной России и индивидуально очень неплохой футболист. Он принял правильное решение, если действительно отказался от перехода в «Зенит» из-за малого количества игрового времени», - цитирует Садулаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что переговоры между ЦСКА и «Ахматом» находятся в завершающей стадии.

В минувшем сезоне Садулаев принял участие в 35 матчах за грозненский клуб во всех турнирах, забив три гола. Также на счету 25-летнего форварда четыре результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Садулаева в 3,4 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 «Ахмат» занял 14 место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых играх грозненцы обыграли по сумме двух матчей «Урал» (1:2, 2:0). ЦСКА финишировал на третьей позиции.

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