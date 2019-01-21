Кверквелия - о новом гендиректоре Кикнадзе: грузины приносят "Локомотиву" победы

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия прокомментировал назначение на пост гендиректора клуба Василия Кикнадзе."С Геркусом общался нечасто, но ничего плохого о нем сказать не могу. Если бы он был против, я бы не играл в "Локомотиве". Доволен и благодарен прошлому руководство, могу сказать всем, кто помог мне перейти сюда – спасибо за все. Что касается его ухода: это жизнь. Вот я футболист. Сегодня здесь, а завтра уже все может поменяться. Это такая жизнь.Грузинские корни и фамилия нового гендиректора – это хороший знак? Конечно, вы же знаете, как грузины приносят "Локомотиву" победы. Лигу Европы теперь возьмем как минимум. Хотя лучше для начала давайте еще раз победим в чемпионате. Про Кикнадзе знаю, что он очень уважаемый человек. Он переживает за клуб и хочет делать его лучше. Остальное покажет время. Мы верим в него", – сказал Кверквелия.