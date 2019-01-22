Александр Толстиков: Акунья будет сильно выделяться в РПЛ

Владелец португальской "Лейрии" Александр Толстиков прокомментировал потенциальный переход полузащитника "Спортинга" Маркоса Акуньи в "Зенит"."Акунья — очень квалифицированный футболист с хорошей статистикой, который выступает за одну из лучших национальных команд мира. Этот игрок точно будет выделяться в РПЛ на фоне остальных.Маркос — это тот футболист, который может помочь "Зениту" решить стоящие перед ним задачи", – сказал Толстиков.