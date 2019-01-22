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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Толстиков: Акунья будет сильно выделяться в РПЛ
Владелец португальской "Лейрии" Александр Толстиков прокомментировал потенциальный переход полузащитника "Спортинга" Маркоса Акуньи в "Зенит".
"Акунья — очень квалифицированный футболист с хорошей статистикой, который выступает за одну из лучших национальных команд мира. Этот игрок точно будет выделяться в РПЛ на фоне остальных.
Маркос — это тот футболист, который может помочь "Зениту" решить стоящие перед ним задачи", – сказал Толстиков.
Известия
"Акунья — очень квалифицированный футболист с хорошей статистикой, который выступает за одну из лучших национальных команд мира. Этот игрок точно будет выделяться в РПЛ на фоне остальных.
Маркос — это тот футболист, который может помочь "Зениту" решить стоящие перед ним задачи", – сказал Толстиков.
Известия
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