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Александр Толстиков: Акунья будет сильно выделяться в РПЛ

Владелец португальской "Лейрии" Александр Толстиков прокомментировал потенциальный переход полузащитника "Спортинга" Маркоса Акуньи в "Зенит".

"Акунья — очень квалифицированный футболист с хорошей статистикой, который выступает за одну из лучших национальных команд мира. Этот игрок точно будет выделяться в РПЛ на фоне остальных.

Маркос — это тот футболист, который может помочь "Зениту" решить стоящие перед ним задачи", – сказал Толстиков.

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Теги: Акунья Зенит-2
Сегодня, 10:08
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(3)
#3  guns111  Выборг (Сегодня, 11:46)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Даден Баден
Осталось только команду прикупить... Для кАкуньи

Лепёхыч, я думал ты уже подох где-то в овраге.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#2  томас   (Сегодня, 11:05)
  • +1
  •  (1)
online

Маркизио уже давно выделяется. ему нет равных. Вряд ли Акунья переплюнет.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#1  Даден Баден   (Сегодня, 10:13)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Осталось только команду прикупить... Для кАкуньи smile


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Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
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