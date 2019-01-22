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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Кокорин объяснил происхождение письма "народ - стадо баранов"
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева опровергла то, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, отбывающий сейчас срок в СИЗО, назвал россиян баранами. Документ с этими словами опубликовали накануне "Невские новости".
– Кокорин как-то объяснил свои слова про "народ – стадо баранов"?
– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.
– Таким образом, народ теперь снова против него.
– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.
"Спорт-Экспресс"
– Кокорин как-то объяснил свои слова про "народ – стадо баранов"?
– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.
– Таким образом, народ теперь снова против него.
– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.
"Спорт-Экспресс"
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