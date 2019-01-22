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Александр Кокорин объяснил происхождение письма "народ - стадо баранов"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева опровергла то, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, отбывающий сейчас срок в СИЗО, назвал россиян баранами. Документ с этими словами опубликовали накануне "Невские новости".

– Кокорин как-то объяснил свои слова про "народ – стадо баранов"?

– Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно все отрицает. Именно так он это объяснил.

– Таким образом, народ теперь снова против него.

– Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается, так как получилось.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:24
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#18  nofrills  Москва (Сегодня, 19:21)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
...и жалкий лепет оправданья
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#17  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 19:11)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Откуда только берутся эти дебилки - уполномоченные по правам человека? Одна(Ева Меркачева) вовсю пиарится на Мамаеве,пытаясь организовать футбольный матч в СИЗО, другая (Татьяна Потяева) с пеной у рта пытается опровергнуть очевидные вещи -(письмо Кокорина болельщику)? Или это персональные уполномоченные Кокоши и Мамая.других задержанных в СИЗО нет? tired_face
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#16  кацо  sirop4ik (Сегодня, 19:11)
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Болеет за:
«Спартак»
соскочил короче с базара чмордяй
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#15  Даден Баден   (Сегодня, 19:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Привычные сказки о том, что голубые бакланы "невиноватые", а народ "сам пришел". Ты такое писал, баклан? Писал! Все остальное - сказки для северных бандерлогов, в силу своей "альтернативной одаренности" - они поверят, и хрен с ними, их природа создавала, чтобы посмеяться


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Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#14  nami-sv   (Сегодня, 18:57)
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
За уродов хватает уродов...Заработав реальный срок,отделаются лёгким испугом.К гадалке не ходи.Будь на их месте простой работяга,получил бы реальный срок.Вот вам и равенство всех перед законом.Поэтому их не жаль.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#13  Zemfira  шахты (Сегодня, 18:55)
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Болеет за:
«Шахтер»
Самый мужик из мужиков ,самый порядочный из порядочных..отличный сын ,хороший муж , прекрасный отец, лучший из лучших, как друг ,товарищ ,везде и в детском футболе и в молодежном и во взрослом в коллективе всегда авторитетен и уважаем ,как среди коллег футболистов так и среди тренерского состава ,плюс хороший футболист ,один из лучших в стране ,это все Кокорин.Саша ты лучший ,где ты и где эти большинство мандавошок из этого сайта ,которые твоего мизинца и не стоят..
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
#12  КБелый  везде (Сегодня, 18:49)
  • -2
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online
Болеет за:
«Барселона»
Хитрый Лис,

тут,дефективный ,видишь какое дело-то..
некто питерский галерный раб Вован,в простонародии Плешивый Вова ,за время своего рабства создал систему,которая своими жерновами смолотила питерского ногомячиста и подожгла сей несправедливостью сугубо питерские пуканчики.

остальным,вообщем-то,насрать!как-то так sunglasses

разбирайтесь в своём гнилом городишке,пожалуйста, и не не лезьте к нашему столу,побирухи газовые smile
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Сегодня, 18:38)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Почему его не продержали четыре месяца в тюрьме для меня загадка. А вдруг бы он сбежал в другую страну и там продолжил свою преступную деятельность?

Потому что он согласился на досудебное соглашение. Если ты позиционируешь себя юристом, в чём я давно сомневаюсь, то такие простые вещи, существующие не только в испанском, но и российском законодательстве, ты должен был знать. Но ты же полнейший дебил, если начал сравнивать законы двух стран, переводя их в плоскость епаных Кокориных и Мамаевых. По законам племени Мумбо-Юмбо их давно должны были казнить.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  vent2012i  моршанск (Сегодня, 18:27)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
какой-же дебил этот кокорин...и мамай тоже недалеко от него...
Регистрация: 29.08.2013 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:19)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Походу у Саши проблемы не только с коленом, как писал его адвокат, а большая проблема с головой.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:01)
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ctdthysqjktym
Надеюсь, теперь-то он за "козлов-баранов" ответит по-полной.

Рад что ты принял все на свой счет.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:00)
  • +3
  •  (11)
online

В первые дни? Это наглая ложь! Ведь в письме Кокоши почитателю была ещё фраза "скоро буду". Надеюсь, теперь-то он за "козлов-баранов" ответит по-полной.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:56)
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»

По информации Football Italia, футболист сборной Португалии согласился на 23-месячный тюремный срок. По испанскому законодательству игрок не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает двух лет. Помимо этого Роналду заплатит штраф в размере €19 млн.

Почему его не продержали четыре месяца в тюрьме для меня загадка. А вдруг бы он сбежал в другую страну и там продолжил свою преступную деятельность?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 17:52)
  • +5
  •  (17)
online

Они живут в своем мирке где им все дозволено! Плевать они хотели на народ!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 17:47)
  • +2
  •  (24)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин кусок говна
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  JaapStam  JaapStam (Сегодня, 17:39)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Пусть отрицает. М.удак он и есть м.удак. Не исправишь ничем. Ни деньгами, ни тюрьмой....

Камень бросишь?
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#2  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 17:36)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Жидок на расправу....за базар всегда приходится держать ответ....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:32)
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть отрицает. М.удак он и есть м.удак. Не исправишь ничем. Ни деньгами, ни тюрьмой....


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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