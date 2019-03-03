Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Адвокат жены Глушакова сомневается в честности суда: может, Денис дозвонился до верхних

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что суд помогает полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.

Сегодня стало известно, что футболист выставил на продажу семейный дом в Подмосковье, предварительно переписав его на маму. Супруги разводятся с осени прошлого года, и по мнению адвокат Глушаков распродает совместно нажитое имущество.

"О том, что Глушаков переписал дом на маму, мы еще на предыдущем судебном заседании сказали судье, приложив документы, и заявив о ходатайстве о запросе информации. Но по каким-то странным причинам судья отказала нам, проигнорировав данную ситуацию. Не исключаю, что в преддверии нового заседания Денис решил коттедж переоформить.

К сожалению, в ходе процесса суд по непонятным мотивам помогает Денису выводить совместно нажитое имущество. Поэтому информация о доме для меня не новая. Мы о ней неоднократно говорили.

Происходят чудеса. Может быть Глушаков дозвонился до верхних, как он сам говорит. Я нисколько не сомневаюсь, что у нас получится заставить закон работать. Но пока мы видим регулярные попытки вывести совместно нажитое имущество", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:10
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(1)
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Первым делом давай убьем всех адвокатов.(с) Уильям Шекспир
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:23)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну колхозник понятно, федулку подоил.А каким образом она это имущество заработала?

smile А она колхозника подоила.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Кир Мяс   (Сегодня, 17:20)
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  •  (2)
online

какая несчастная, она же так своим талантом эти миллионы заработала
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:16)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну колхозник понятно, федулку подоил.А каким образом она это имущество заработала?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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