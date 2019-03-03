Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Адвокат жены Глушакова сомневается в честности суда: может, Денис дозвонился до верхних
Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что суд помогает полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову.
Сегодня стало известно, что футболист выставил на продажу семейный дом в Подмосковье, предварительно переписав его на маму. Супруги разводятся с осени прошлого года, и по мнению адвокат Глушаков распродает совместно нажитое имущество.
"О том, что Глушаков переписал дом на маму, мы еще на предыдущем судебном заседании сказали судье, приложив документы, и заявив о ходатайстве о запросе информации. Но по каким-то странным причинам судья отказала нам, проигнорировав данную ситуацию. Не исключаю, что в преддверии нового заседания Денис решил коттедж переоформить.
К сожалению, в ходе процесса суд по непонятным мотивам помогает Денису выводить совместно нажитое имущество. Поэтому информация о доме для меня не новая. Мы о ней неоднократно говорили.
Происходят чудеса. Может быть Глушаков дозвонился до верхних, как он сам говорит. Я нисколько не сомневаюсь, что у нас получится заставить закон работать. Но пока мы видим регулярные попытки вывести совместно нажитое имущество", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
Сегодня стало известно, что футболист выставил на продажу семейный дом в Подмосковье, предварительно переписав его на маму. Супруги разводятся с осени прошлого года, и по мнению адвокат Глушаков распродает совместно нажитое имущество.
"О том, что Глушаков переписал дом на маму, мы еще на предыдущем судебном заседании сказали судье, приложив документы, и заявив о ходатайстве о запросе информации. Но по каким-то странным причинам судья отказала нам, проигнорировав данную ситуацию. Не исключаю, что в преддверии нового заседания Денис решил коттедж переоформить.
К сожалению, в ходе процесса суд по непонятным мотивам помогает Денису выводить совместно нажитое имущество. Поэтому информация о доме для меня не новая. Мы о ней неоднократно говорили.
Происходят чудеса. Может быть Глушаков дозвонился до верхних, как он сам говорит. Я нисколько не сомневаюсь, что у нас получится заставить закон работать. Но пока мы видим регулярные попытки вывести совместно нажитое имущество", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
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