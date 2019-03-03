Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Комбаров и Боккетти тренируются в общей группе "Спартака"

"Спартак" проводит тренировку на катарском сборе в Дохе.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, левый защитник Дмитрий Комбаров вернулся в общую группу москвичей.

Центральный защитник Сальваторе Боккетти набирает форму на поле с физиотерапевтом без ограничений.

После вчерашнего матча с "Зенитом" (3:0) в целях профилактики работают по индивидуальному плану Луис Адриано, Михаил Игнатов и Александр Ломовицкий.
Теги: Комбаров Д. Боккетти Спартак
Сегодня, 13:46
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#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 14:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Надо, чтобы Боккетти в хорошей форме подошел к чемпионату, Кутепов с Краснодаром матч пропускает из-за дисквалификации, а Жиго неизвестно когда будет готов.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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