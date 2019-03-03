Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Николай Рассказов: обыграли "Зенит" по делу

Защитник "Спартака" Николай Рассказов после матча с "Зенитом" (3:0) в рамках турнира в Катаре отметил справедливость результата.

– Все закономерно, счет по игре. У нас было много моментов, а "Зенитом" практически ничего не создал. Мы проводим сбору, у нас нагрузки, задача – подготовиться к чемпионату. Приятно провести такой турнир, здесь можно получить дополнительные эмоции. Это не просто товарищеский матч, а дерби двух столиц. Хорошо, что мы выиграли и, главное, что все по делу.

– Команда уже готова играть "по-кононовски"?

– Еще впереди несколько сборов. Мы подходим к оптимальной форме, но времени еще достаточно. Ошибок еще много, мы их разберем, есть куда прибавлять. Но игрой с "Зенитом" тренерский штаб был доволен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рассказов Спартак
Сегодня, 16:22
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#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:42)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Winner
Победоносный Зенит,
Я видел, как унижают зенит:
Черноморец» (Новороссийск) 6:0,1994 год
«Брюгге» (Бельгия) 5:0, 1987 год
«Штутгарт» (Германия), 5:0 1989 год
«Динамо» (Москва) 1:7, 2003 год
«Интер» (Азербайджан) 0:5, 1911 год
«Анжи» (Махачкала) 0:4, 2016 год
Ну, и так далее по списку.
Кто еще зину не имел???

да многие Зину куусюсили..
особняком стоят монстры типа Апоэль, Насьональ, сраный Твенте, Осёр, БнейЙегуда, Утрехт , перепуганный ДМинск и разрушенный Анжи.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Winner  бывш. Усинск (Сегодня, 17:31)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Победоносный Зенит,
Я видел, как унижают зенит:
Черноморец» (Новороссийск) 6:0,1994 год
«Брюгге» (Бельгия) 5:0, 1987 год
«Штутгарт» (Германия), 5:0 1989 год
«Динамо» (Москва) 1:7, 2003 год
«Интер» (Азербайджан) 0:5, 1911 год
«Анжи» (Махачкала) 0:4, 2016 год
Ну, и так далее по списку.
Кто еще зину не имел???


--------------------
Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
О, начинающий звездун, ещё никто ,а уже да мы,да я.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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