Николай Рассказов: обыграли "Зенит" по делу

Защитник "Спартака" Николай Рассказов после матча с "Зенитом" (3:0) в рамках турнира в Катаре отметил справедливость результата.– Все закономерно, счет по игре. У нас было много моментов, а "Зенитом" практически ничего не создал. Мы проводим сбору, у нас нагрузки, задача – подготовиться к чемпионату. Приятно провести такой турнир, здесь можно получить дополнительные эмоции. Это не просто товарищеский матч, а дерби двух столиц. Хорошо, что мы выиграли и, главное, что все по делу.– Еще впереди несколько сборов. Мы подходим к оптимальной форме, но времени еще достаточно. Ошибок еще много, мы их разберем, есть куда прибавлять. Но игрой с "Зенитом" тренерский штаб был доволен.