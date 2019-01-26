Зарплата Паредеса в "ПСЖ" составит 5 млн евро в год

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес будет получать в "ПСЖ" 5 миллионов евро в год (после вычета налогов).Напомним, что аргентинец уже прошел медицинское обследование для французского клуба, с которым подпишет контракт на четыре с половиной года. Сумма трансфера составит чуть менее 50 миллионов евро.