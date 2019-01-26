Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
...
20 Генгам 21 14
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РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Зарплата Паредеса в "ПСЖ" составит 5 млн евро в год

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес будет получать в "ПСЖ" 5 миллионов евро в год (после вычета налогов).

Напомним, что аргентинец уже прошел медицинское обследование для французского клуба, с которым подпишет контракт на четыре с половиной года. Сумма трансфера составит чуть менее 50 миллионов евро.

Sport24
Теги: ПСЖ Паредес Лига 1 Зенит Трансферы
Сегодня, 20:29
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(1)
#19  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (0)

Для Зенита ....продать за эти деньги это плюс ...но минус что Семак ...в подвешенном состоянии...продают а кто вместо...первые три матча ....и Семак на выход...сейчас Зенит ни какой...а скоро КУБОК ЕВРО...ТАК ЧТО ...думаю Семак на выход...его просто ....КАК ФУТБОЛЕ ГОВОРЯТ...ПЛАВЯТ....именно руководство...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#18  Nyrejuoe   (Сегодня, 21:39)
  • -2
  •  (2)

http://bettingtime.ru Отличные экспрессы составляют, за 2 дня плюсанул 83к[center][/center]
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#17  .дон Федун   (Сегодня, 21:38)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин

Тогда зачем продали? Неужели нищими стали?

Все деньги идут на газопроводы, а зарабатывать бомжи за годы иждивенчества на шее у Газпрома разучились.


--------------------
Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#16  Волжанин   (Сегодня, 21:24)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fc zenit spb-Russia

Немотивированный (по вашим словам) Леандро сильнейший в команде

Тогда зачем продали? Неужели нищими стали?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#15  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:11)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: IvankoDrago
Посмеялись :

вы сколько дадите, чтобы от Роши избавиться? blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#14  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 21:07)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Победоносный Зенит
Надо уметь продавать...

Посмеялись :
Быстров (15) - бесплатно
Алвеш (22) - Фенер (5.5)
Бухаров (12) - бесплатно
а еще из динозавров : Текке,Лукович,Пюигренье,Розина, Лазович..
еще ведь есть и Российский " деревянный канал "
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#13  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:06)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Волжанин
выгодно продали немотивированного игрока

Надоели уже писать про это.
Немотивированный (по вашим словам) Леандро сильнейший в команде. Наряду с Нобоа.
Лучше продать мотивированного шатова!

Цитата: Волжанин
Зениту большой плюс.

Вам большой плюс. Нам одна головная боль.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#12  Волжанин   (Сегодня, 21:02)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Да пофигу на его зарплату, а вот за то, что выгодно продали немотивированного игрока, Зениту большой плюс.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#11  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 20:59)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Cotiche
наевшись борщевой похлебки.

Это не утекай,это кот перелогинился


Эй,минусёры! Спросите у него-это сумасшедший юри


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#10  Cotiche   (Сегодня, 20:57)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Не удивлюсь, если вы подкупили Deloitte или просто подсунули левые бумаги, ибо бухгалтерша фурсенковская у вас, а она явно мутная.

Тоже мне "бизнясьмёны".

Ну вот и бухгалтеры появились) Им то гораздо лучше знать,наевшись борщевой похлебки.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#9  shatronok  Россия (Сегодня, 20:56)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: yanus0407
Хорошая сделка - купили за 20 продали за 40. Вот как надо деньги зарабатывать)))

А сколько положили за плеяду аргентосов и Манчини, полтора сезона назад, не напомнишь?)) + их зарплаты. А Маркизио и Заболотный - это топы, которые окупили свои вложения)) А если учитывать зарплаты всех футболистов и специалистов клуба за год?
По прибыли вы в большой жопе, раз никого Семаку вменяемого купить не можете и в ЛЧ не выходите. За 3 года, вы разве что 1 выход в ЛЧ окупите этим трансфером, а сколько за 3 года на трансферы просрали?
Да вы и в этом году опять обосрётесь и мимо ЛЧ пролетите с такой игрой joy

Не удивлюсь, если вы подкупили Deloitte или просто подсунули левые бумаги, ибо бухгалтерша фурсенковская у вас, а она явно мутная.

Тоже мне "бизнясьмёны".

Зависть, она такая!
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 20:50)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: yanus0407
Хорошая сделка - купили за 20 продали за 40. Вот как надо деньги зарабатывать)))

А сколько положили за плеяду аргентосов и Манчини, полтора сезона назад, не напомнишь?)) + их зарплаты. А Маркизио и Заболотный - это топы, которые окупили свои вложения)) А если учитывать зарплаты всех футболистов и специалистов клуба за год?
По прибыли вы в большой жопе, раз никого Семаку вменяемого купить не можете и в ЛЧ не выходите. За 3 года, вы разве что 1 выход в ЛЧ окупите этим трансфером, а сколько за 3 года на трансферы просрали?
Да вы и в этом году опять обосрётесь и мимо ЛЧ пролетите с такой игрой joy

Не удивлюсь, если вы подкупили Deloitte или просто подсунули левые бумаги, ибо бухгалтерша фурсенковская у вас, а она явно мутная.

Тоже мне "бизнясьмёны".
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  Cotiche   (Сегодня, 20:45)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кого взамен?
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#6  CSKA085  Москва (Сегодня, 20:45)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Странный трансфер. За 50 лямов купить игрока ,который далеко от уровня ПСЖ .да и ещё с такой заплатой. Походу махинации продолжаются.

таковы реалии рынка,Шахтер Фреда продал за более большую сумму
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#5  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:39)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошая сделка - купили за 20 продали за 40. Вот как надо деньги зарабатывать)))


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#4  Egorysche   (Сегодня, 20:38)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Sergey Nasirov_2
Странный трансфер. За 50 лямов купить игрока ,который далеко от уровня ПСЖ .да и ещё с такой заплатой. Походу махинации продолжаются.

Ну вон ЦСКА же Витиньо умудрился за 12 лямов втюхать)))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:37)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Странный трансфер. За 50 лямов купить игрока ,который далеко от уровня ПСЖ .да и ещё с такой заплатой. Походу махинации продолжаются.

Надо уметь продавать,а не только как некоторые всяких рош покупать.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:31)
  • -1
  •  (9)

Странный трансфер. За 50 лямов купить игрока ,который далеко от уровня ПСЖ .да и ещё с такой заплатой. Походу махинации продолжаются.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 20:29)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
фуйня...у меня и то больше confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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