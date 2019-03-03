Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Роман Емельянов - о своей травме: сам виноват - играл через боль и усугубил свое состояние

Хавбек "Урала" Роман Емельянов, в настоящий момент проходящий курс восстановления после травмы ахилла, рассказал о ходе восстановления.

"На сборах почувствовал неприятные ощущения. Сам виноват – играл через боль. Не надо было этого делать, но не хотел пропускать матчи, хотел провести сезон. На сборах в Сербии у меня болели сразу две ноги – левая, конечно, посильнее, а правая – чуть-чуть. Правая отошла уже давно, месяца два назад, а левая никак не отходит", — сказал Емельянов в ролике на официальном канале "Урала" в YouTube.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл лишь 5 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.
Теги: Урал Емельянов
Сегодня, 14:11
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