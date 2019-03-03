Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Урал (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
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Роман Емельянов - о своей травме: сам виноват - играл через боль и усугубил свое состояние
Хавбек "Урала" Роман Емельянов, в настоящий момент проходящий курс восстановления после травмы ахилла, рассказал о ходе восстановления.
"На сборах почувствовал неприятные ощущения. Сам виноват – играл через боль. Не надо было этого делать, но не хотел пропускать матчи, хотел провести сезон. На сборах в Сербии у меня болели сразу две ноги – левая, конечно, посильнее, а правая – чуть-чуть. Правая отошла уже давно, месяца два назад, а левая никак не отходит", — сказал Емельянов в ролике на официальном канале "Урала" в YouTube.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл лишь 5 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.
"На сборах почувствовал неприятные ощущения. Сам виноват – играл через боль. Не надо было этого делать, но не хотел пропускать матчи, хотел провести сезон. На сборах в Сербии у меня болели сразу две ноги – левая, конечно, посильнее, а правая – чуть-чуть. Правая отошла уже давно, месяца два назад, а левая никак не отходит", — сказал Емельянов в ролике на официальном канале "Урала" в YouTube.
В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл лишь 5 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.
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