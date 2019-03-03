РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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"Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 5:0

"Зенит" на турнире в Катаре разгромил "Ростов" (5:0).

Кубок Матч Премьер

3 тур

"Ростов" – "Зенит" 0:5

Голы: Кузяев, 40, Дзюба, 53, Шатов, 60, Терентьев, 87, 88

"Ростов": Абаев (Айдаров, 46), Логашов (Плиев, 46), Паршивлюк, Ингасон (Сухамлинов, 72), Хаджикадунич (Новосельцев, 46), Гацкан, Ионов (Попов, 66), Зайнутдинов (Зуев, 46), Глебов (Трошечкин, 64), Скопинцев (Щадин, 46), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 46 (Салетрос, 81))

"Зенит": Лунёв, Иванович (Скроботов, 82), Нету (Мевля, 64), Смольников (Анюков, 46), Эрнани (Оздоев, 46), Мак (Шатов, 46), Мусаев (Терентьев, 82), Кузяев (Ригони, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Маркизио (Краневиттер, 64), Дзюба (Заболотный, 64)

Предупреждения: Глебов, 18, Гацкан, 77
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 21:52
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#28  pasha  Ленинград (Сегодня, 22:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Смотрел только 1 тайм,там Ростов штуки 3 не забил и штанга была,бомжи снова примитивно нвешивали

Да ты дока в футболе пиши еще!!! Заметки, эссе, очерки... Ты тонко понимаешь футбол!!! Это твое!!!


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#27  scorpion 69  колпино (Сегодня, 22:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: scorpion 69
Цитата: Пивовед
Цитата: scorpion 69
Цитата: Пивовед
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..

да нет уж вам свиным отдадим право хрюкать выигрывая такую хрень и от радости пучить буркалы


а возьмём завтра - и отдадим этажерку проводницам.
вот вы окуеете.

да нам по барабану у нас на носу турки корячатся,это не вам просравшим все и вся(я про еврокубки)


раскорячат вас турки- провезут в чане с дерьмом по Стамбулу- а над чаном специально обученный турецкоподданный человек ятаганом махать будет.

остальные поржут над весёлым зрелищем со стороны.

чему быть тому параллельно(как говорили хабиры)вас тоже поляки имели и без вазелина(прикольнулся)
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#26  Spartacus1971   (Сегодня, 22:08)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смотрел только 1 тайм,там Ростов штуки 3 не забил и штанга была,бомжи снова примитивно нвешивали,Наверное во 2 тайме снова с навесов забивали.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#25  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:08)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
Цитата: Пивовед
Цитата: scorpion 69
Цитата: Пивовед
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..

да нет уж вам свиным отдадим право хрюкать выигрывая такую хрень и от радости пучить буркалы


а возьмём завтра - и отдадим этажерку проводницам.
вот вы окуеете.

да нам по барабану у нас на носу турки корячатся,это не вам просравшим все и вся(я про еврокубки)


раскорячат вас турки- провезут в чане с дерьмом по Стамбулу- а над чаном специально обученный турецкоподданный человек ятаганом махать будет.

остальные поржут над весёлым зрелищем со стороны.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#24  pasha  Ленинград (Сегодня, 22:08)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а возьмём завтра - и отдадим этажерку проводницам.
вот вы окуеете.

Я,лично, просто буду рад...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#23  liasport433   (Сегодня, 22:07)
  • -1
  •  (1)
online


и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..[/quote]

согласен на все 100....

но добавлю фонбет все результаты сделал!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#22  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 22:06)
  • -1
  •  (1)
online

Победа всегда душу греет, особенно крупная. Но это предсезонка... Отмечу Мусаева.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#21  F.Totti.   (Сегодня, 22:06)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Stilet
Матч-ТВ, кто же ещё? ЦСКА ведь отказался от участия в столь "представительном" турнире и спокойно в Испании тренируется...

да у цска денег не хватит чтобы до туда долететь,тренируются они спокойно,к тому же вы привыкли только дубли и немотивированных соперников обыгрывать))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#20  utekay  Россия (Сегодня, 22:06)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
свиньи съепали...одинокий и грустный пивавет продолжал тупо что-то пережёвывать confused "бросили, сцуки",- думал он...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#19  scorpion 69  колпино (Сегодня, 22:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: scorpion 69
Цитата: Пивовед
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..

да нет уж вам свиным отдадим право хрюкать выигрывая такую хрень и от радости пучить буркалы


а возьмём завтра - и отдадим этажерку проводницам.
вот вы окуеете.

да нам по барабану у нас на носу турки корячатся,это не вам просравшим все и вся(я про еврокубки)
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#18  OverQvest   (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
arbetr27,
Как опущенец подорвался
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#17  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:03)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
Цитата: Пивовед
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..

да нет уж вам свиным отдадим право хрюкать выигрывая такую хрень и от радости пучить буркалы


а возьмём завтра - и отдадим этажерку проводницам.
вот вы окуеете.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#16  scorpion 69  колпино (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..

да нет уж вам свиным отдадим право хрюкать выигрывая такую хрень и от радости пучить буркалы
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 22:01)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой великий Зенит!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:01)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Цитата: Пивовед
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..

Это заговор!


это ваш клуб такое..
ну, и податливый и ласковый Ростов, конечно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#13  pasha  Ленинград (Сегодня, 22:01)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: liasport433
семак верим, супер тренер

Ну верить это ваша прерогатива , но на фоне "Юноши в пиджаке" очень даже приличен


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#12  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:00)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Но игры пока нет Увы
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#11  Stilet   (Сегодня, 21:59)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: arbetr27
Кто это убожество ростовское пригласил на турнир топов, кто скажет ?

Матч-ТВ, кто же ещё? smile ЦСКА ведь отказался от участия в столь "представительном" турнире и спокойно в Испании тренируется... innocent

И Краснодар вроде тоже отказался...
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#10  liasport433   (Сегодня, 21:59)
  • -3
  •  (5)
online

""""" семак верим, супер тренер, вот это мощь зенита, всех рвать будет """"""
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
товарняки они и есть товарняки ,особенно когда играют без мотивации.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  teacher   (Сегодня, 21:56)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..

Это заговор!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#7  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 21:56)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Кто это убожество ростовское пригласил на турнир топов, кто скажет ? Наверно, Черданцев своего другана (в том числе по общим истерикам на МАТЧе) Карпина, решил приподнять в глазах футбольной общественности, чтобы забыли о кладбищенских способностях Валеры, утопившем в болото Мальорку и Армавир ? Как можно рекламировать этих костоломов "Ростова", ставящих главную задачу на матч, не дать играть сопернику. А какие подленькие ребятишки, поощряемые Карпиным, заметили, наверно - Гацкана в каждом матче можно выгонять за грубость.. Такой же мерзкий и Паршивлюк, расчитывая, что арбитр не увидит, ударил, находившегося без мяча, Набиулина, в голову. Когда уже арбитры наши заставят играть "Ростов" в футбол, а не устраивать бои без правил, да еще и безнаказанно ? Лучше бы играющий "Арсенал" позвали... или "Урал. Тошно смотреть на эти кабинетные игры
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 21:56)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
совершенно случайно

нет конечно... нужны Ростову деньги, се ля ви smirk


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  лад  USSR (Сегодня, 21:54)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Футболисты Зенита порадовали сегодня питерских болельщиков. Ростов был статичен, видно на фоне больших физических нагрузок не бежалось.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:54)
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
лолище..
и совершенно случайно именно сегодня Ростов был удивительно беспомощным..
и совершенно случайно разница пропущенных и забитых у бомжей стала ровно вноль.
и совершенно случайно бакланы теперь будут курлыкать о самой крупной победе на турнире..

все совпадения совершенно случайны (С)..

пазорникимлять..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  scorpion 69  колпино (Сегодня, 21:53)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
а толку то? игры не видно вообще как Фенер будут ипать хрен его знает
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#2  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 21:53)
  • -2
  •  (4)

всё теперь всех порвём laughing


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 21:53)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
На билеты видать не хватило, а домой хотца... )))) Валера рассмешил конкретно...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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