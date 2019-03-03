"Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 5:0

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
Ростов (Россия)
|Енисей
|03.03.19
|Ростов
|Крылья
Советов
|1 - 008.12.18
|Ростов
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Кубок Матч Премьер
3 тур
"Ростов" – "Зенит" 0:5
Голы: Кузяев, 40, Дзюба, 53, Шатов, 60, Терентьев, 87, 88
"Ростов": Абаев (Айдаров, 46), Логашов (Плиев, 46), Паршивлюк, Ингасон (Сухамлинов, 72), Хаджикадунич (Новосельцев, 46), Гацкан, Ионов (Попов, 66), Зайнутдинов (Зуев, 46), Глебов (Трошечкин, 64), Скопинцев (Щадин, 46), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 46 (Салетрос, 81))
"Зенит": Лунёв, Иванович (Скроботов, 82), Нету (Мевля, 64), Смольников (Анюков, 46), Эрнани (Оздоев, 46), Мак (Шатов, 46), Мусаев (Терентьев, 82), Кузяев (Ригони, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Маркизио (Краневиттер, 64), Дзюба (Заболотный, 64)
Предупреждения: Глебов, 18, Гацкан, 77
Кубок Матч Премьер
3 тур
"Ростов" – "Зенит" 0:5
Голы: Кузяев, 40, Дзюба, 53, Шатов, 60, Терентьев, 87, 88
"Ростов": Абаев (Айдаров, 46), Логашов (Плиев, 46), Паршивлюк, Ингасон (Сухамлинов, 72), Хаджикадунич (Новосельцев, 46), Гацкан, Ионов (Попов, 66), Зайнутдинов (Зуев, 46), Глебов (Трошечкин, 64), Скопинцев (Щадин, 46), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 46 (Салетрос, 81))
"Зенит": Лунёв, Иванович (Скроботов, 82), Нету (Мевля, 64), Смольников (Анюков, 46), Эрнани (Оздоев, 46), Мак (Шатов, 46), Мусаев (Терентьев, 82), Кузяев (Ригони, 46), Жирков (Набиуллин, 46), Маркизио (Краневиттер, 64), Дзюба (Заболотный, 64)
Предупреждения: Глебов, 18, Гацкан, 77
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