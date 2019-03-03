Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Джамалдин Ходжаниязов покинул "Урал"

Защитник Джамалдин Ходжаниязов покидает "Урал".

Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.



В нынешнем сезоне Ходжаниязов провел лишь 1 матч в РПЛ за "Урал".
Теги: Урал Ходжаниязов
Сегодня, 12:33
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 12:58)
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online
Болеет за:
ЦСКА
чего-то дифирамбы кончились этому таланту


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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