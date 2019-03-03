Джамалдин Ходжаниязов покинул "Урал"

??Джамалдин Ходжаниязов покидает #ФКУрал. Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. Мы желаем Джамалдину успешного продолжения карьеры и стабильного получения игровой практики! pic.twitter.com/XQx5wgYlMq — ФК Урал (@FCURAL) January 29, 2019

Защитник Джамалдин Ходжаниязов покидает "Урал".Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.В нынешнем сезоне Ходжаниязов провел лишь 1 матч в РПЛ за "Урал".