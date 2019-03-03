Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

"Спартак" назвал имена соперников на третьем сборе в Турции

Пресс-служба "Спартака" объявила соперников по контрольным матчам на третьем сборе, который пройдет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля.

5 февраля москвичи встретятся со словенским "Марибором", 9-го сыграют со словацким "Слованом".

В заключительный день сбора у "Спартака" запланирован матч со словенским клубом "Мура".
Теги: Спартак Марибор Слован
Сегодня, 12:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egg
Если это мура зачем с ней играть

Если ударение на первом слове, то это кошка, у нас быки. кони а там и коты есть.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Egg  mars (Сегодня, 12:58)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если это мура зачем с ней играть
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:56)
  • -2
  •  (4)
online

Хорошие две крепкие команды .очень интересные спаринги .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.