Ярослав Ракицкий – уникальные качества с прицелом только на основу

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|6
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|13
|2
|Цюрих
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|10
|3
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|5
|4
|Лудогорец
|6
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|6
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|18
|2
|Селтик
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Лейпциг
|6
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|7
|4
|Русенборг
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|11
|2
|Славия
|6
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|10
|3
|Бордо
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|7
|4
|Копенгаген
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|6
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|14
|2
|Фенербахче
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|7
|4
|Андерлехт
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|6
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|16
|2
|Спортинг
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|13
|3
|Ворскла
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|6
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|12
|2
|Олимпиакос
|6
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|10
|3
|Милан
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|10
|4
|Дюделанж
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|6
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|10
|2
|Рапид
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|3
|Ренджерс
|6
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|6
|4
|Спартак М
|6
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|6
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|18
|2
|Лацио
|6
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Аполлон
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|Марсель
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|11
|2
|Мальмё
|6
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|9
|3
|Бешикташ
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Севилья
|6
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|12
|2
|Краснодар
|6
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|12
|3
|Стандард
|6
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|10
|4
|Акхисар
|6
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Киев
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|11
|2
|Ренн
|6
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|9
|3
|Астана
|6
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|Яблонец
|6
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|5
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|16
|2
|БАТЭ
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|9
|3
|Види
|6
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|7
|4
|ПАОК
|6
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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Ярослав Ракицкий – уникальные качества с прицелом только на основу
Длинная эпопея с трансфером Ракицкого наконец закончилась – контракт на 3,5 года, 2,5 миллиона евро в год оклада и сумма трансфера 10 миллионов без учета бонусов. За это время широкая публика уже успела ознакомиться с ключевым плюсом игрока – первым пасом. На самом деле такая формулировка не совсем точная, ключевой плюс игрок – объем инструментов для выхода из под прессинга, в том числе первый пас, но всего лишь как один из инструментов.
Сумма трансфера за немолодого игрока с узкой специализацией качеств, говорит о том, что Ракицкого берут исключительно с прицелом на основу, а не в обойму.
Что так заинтересовало Сергея Семака?
1. В «Шахтере» Ракицкий был последним форпостом при сдерживании высокого прессинга соперника. Установка тренера горняков Фонсеки простая – если зашли в тупик или не уверены, отдай Ракицкому. Тренеры часто ограничивают установками передачи назад, если такая передача подставит получающего мяч партнера, в случае с Ярославом такой установки не замечено. Его подставляют под давление любой интенсивности и объема, причем все – опорники (в традиционной для «Шахтера» схеме 4-2-3-1), инсайды и партнеры по защите. Это заметно в том числе по картам передач «Шахтера», индикаторы – обратные векторы передач на Ракицкого.
Вот один типичный пример из осеннего матча Лиги Чемпионов против «Шахтера». «Манчестер Сити» накрывает прессингом 4 в 3, мяч отдают Ракицкому, который фактически остается один против двоих. Стандартное действия для игрока в такой ситуации – передача вратарю и последующий вынос, но секунду спустя Ярослав идёт в успешную обводку в центре своей штрафной и выходит на свободное пространство.
Таких обводок немного, но они происходят регулярно. Общая статистика 1,6 обводок в среднем за матч при 78% успеха. Часто на своей половине поля уже после проброса мяча мимо прессингующего Ракицкий не успевает как следует поставить корпус, но навыков хватает чтобы завершить момент допущенным фолом на себе. С другой стороны, в РПЛ такие моменты свистят очень неохотно, тревожный звоночек.
2. Кроме дриблинга и ведения мяча, основным инструментом для выхода из под прессинга являются всё-таки передачи, снайперские передачи в условиях ограниченного времени и узких «коридоров». Важно, что длинные передачи Ярослав отдает хорошо с обеих ног, хотя рабочей считается левая нога. Это единственный ЦЗ в распоряжении Семака с рабочей левой ногой. В «Шахтере» Ракицкий был лучшим игроком, ломающим линии соперника своими передачами. В этом помогает и арсенал из типов исполняемых передач – диагонали, проникающие низом через центр, вертикальные забросы.
Паредес искуснее владел вертикальными забросами, но был гораздо менее вариативен в типах передач.
3. Высокие подключения в атаку. Этот пункт частично включает предыдущий. Ракицкий на ведении мяча часто подключается в финальную треть и участвует в эпизоде до его завершения (не возвращается назад сразу после того как отдал мяч). В современном футболе этим никого не удивить, в «Зените» подобные подключения практикует Иванович в критических моментах, Ракицкий практикует регулярно. Можно сравнить тепловые карты Ракицкого и его партнера по центру обороны в этом сезоны Лиги Чемпионов (надо делать небольшую поправку на то, что партнер сыграл на 1 матч меньше, это влияет на контрастность карты):
4. Исполнение стандартов. Паредес исполнял все стандарты «Зенита», нужна замена. Исполнять их могут Ригони (который будет в основном в запасе), Шатов и Маркизио (только навесные стандарты). Каждый исполнитель спорный, возможно, Ярослав будет исполнять большинство стандартных положений, как было в «Шахтере».
«Зенит» получает игрока с уникальным набором качеств, очень редким для современного рынка, но вместе с ними получает и весь богатый багаж минусов. Главный – медлительность. Здесь полный комплект – слабая дистанционная скорость, слабый рывок с места и даже просто реакция на отклеивание нападающего. Ракицкий слаб при игре 1 в 1, мало отбирает мяч как по объему, так и по проценту успеха (1,35 в среднем на 90 минут при 58%, очень слабо), это все конечно говорит больше о стиле обороны, но 58% это слишком мало для ЦЗ. У него хромает вся борьба, 67% успеха в единоборствах в среднем, причем здесь редкий случай, когда ЦЗ показывает процент побед в единоборствах в обороне хуже (65%), чем процент всей борьбы.
Ключевые качества в обороне – игра на опережение, что позволяет набивать неплохой объем перехватов и подборов, но даже в чтении игры есть вопросы. В «Шахтере» он играл в четверке защитников, много ошибался 1 в 1 и зевал забросы за спину. Крайне желательно использовать Ярослава в связке со страхующим защитником с сильным чтением игры, в «Зените» это только Иванович. Использование такой связки в центре обороны – гарантия проблем, оба медленные, в зоне должен быть минимум один скоростной защитник для спринтовых дуэлей.
Еще один вариант – игра в 3 центральных защитника, который напрашивается по многим причинам, но пока Семак наигрывал на первом сборе другую схему в обороне (4-4-2 и 4-2-3-1 против «Ростова»).
История с встраиванием Ракицкого в новую модель игры «Зенита», обещает быть интересной…
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - ФК "Зенит" и группа ВК "ФК Шахтер"
Сумма трансфера за немолодого игрока с узкой специализацией качеств, говорит о том, что Ракицкого берут исключительно с прицелом на основу, а не в обойму.
Что так заинтересовало Сергея Семака?
1. В «Шахтере» Ракицкий был последним форпостом при сдерживании высокого прессинга соперника. Установка тренера горняков Фонсеки простая – если зашли в тупик или не уверены, отдай Ракицкому. Тренеры часто ограничивают установками передачи назад, если такая передача подставит получающего мяч партнера, в случае с Ярославом такой установки не замечено. Его подставляют под давление любой интенсивности и объема, причем все – опорники (в традиционной для «Шахтера» схеме 4-2-3-1), инсайды и партнеры по защите. Это заметно в том числе по картам передач «Шахтера», индикаторы – обратные векторы передач на Ракицкого.
Вот один типичный пример из осеннего матча Лиги Чемпионов против «Шахтера». «Манчестер Сити» накрывает прессингом 4 в 3, мяч отдают Ракицкому, который фактически остается один против двоих. Стандартное действия для игрока в такой ситуации – передача вратарю и последующий вынос, но секунду спустя Ярослав идёт в успешную обводку в центре своей штрафной и выходит на свободное пространство.
Таких обводок немного, но они происходят регулярно. Общая статистика 1,6 обводок в среднем за матч при 78% успеха. Часто на своей половине поля уже после проброса мяча мимо прессингующего Ракицкий не успевает как следует поставить корпус, но навыков хватает чтобы завершить момент допущенным фолом на себе. С другой стороны, в РПЛ такие моменты свистят очень неохотно, тревожный звоночек.
2. Кроме дриблинга и ведения мяча, основным инструментом для выхода из под прессинга являются всё-таки передачи, снайперские передачи в условиях ограниченного времени и узких «коридоров». Важно, что длинные передачи Ярослав отдает хорошо с обеих ног, хотя рабочей считается левая нога. Это единственный ЦЗ в распоряжении Семака с рабочей левой ногой. В «Шахтере» Ракицкий был лучшим игроком, ломающим линии соперника своими передачами. В этом помогает и арсенал из типов исполняемых передач – диагонали, проникающие низом через центр, вертикальные забросы.
Паредес искуснее владел вертикальными забросами, но был гораздо менее вариативен в типах передач.
3. Высокие подключения в атаку. Этот пункт частично включает предыдущий. Ракицкий на ведении мяча часто подключается в финальную треть и участвует в эпизоде до его завершения (не возвращается назад сразу после того как отдал мяч). В современном футболе этим никого не удивить, в «Зените» подобные подключения практикует Иванович в критических моментах, Ракицкий практикует регулярно. Можно сравнить тепловые карты Ракицкого и его партнера по центру обороны в этом сезоны Лиги Чемпионов (надо делать небольшую поправку на то, что партнер сыграл на 1 матч меньше, это влияет на контрастность карты):
4. Исполнение стандартов. Паредес исполнял все стандарты «Зенита», нужна замена. Исполнять их могут Ригони (который будет в основном в запасе), Шатов и Маркизио (только навесные стандарты). Каждый исполнитель спорный, возможно, Ярослав будет исполнять большинство стандартных положений, как было в «Шахтере».
«Зенит» получает игрока с уникальным набором качеств, очень редким для современного рынка, но вместе с ними получает и весь богатый багаж минусов. Главный – медлительность. Здесь полный комплект – слабая дистанционная скорость, слабый рывок с места и даже просто реакция на отклеивание нападающего. Ракицкий слаб при игре 1 в 1, мало отбирает мяч как по объему, так и по проценту успеха (1,35 в среднем на 90 минут при 58%, очень слабо), это все конечно говорит больше о стиле обороны, но 58% это слишком мало для ЦЗ. У него хромает вся борьба, 67% успеха в единоборствах в среднем, причем здесь редкий случай, когда ЦЗ показывает процент побед в единоборствах в обороне хуже (65%), чем процент всей борьбы.
Ключевые качества в обороне – игра на опережение, что позволяет набивать неплохой объем перехватов и подборов, но даже в чтении игры есть вопросы. В «Шахтере» он играл в четверке защитников, много ошибался 1 в 1 и зевал забросы за спину. Крайне желательно использовать Ярослава в связке со страхующим защитником с сильным чтением игры, в «Зените» это только Иванович. Использование такой связки в центре обороны – гарантия проблем, оба медленные, в зоне должен быть минимум один скоростной защитник для спринтовых дуэлей.
Еще один вариант – игра в 3 центральных защитника, который напрашивается по многим причинам, но пока Семак наигрывал на первом сборе другую схему в обороне (4-4-2 и 4-2-3-1 против «Ростова»).
История с встраиванием Ракицкого в новую модель игры «Зенита», обещает быть интересной…
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - ФК "Зенит" и группа ВК "ФК Шахтер"
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