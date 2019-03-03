Ярослав Ракицкий – уникальные качества с прицелом только на основу

Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит
Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 6 2 0 0 7 4 +3 13
2 Цюрих 6 2 0 0 2 0 +2 10
3 АЕК 6 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 6 0 0 2 2 4 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 6 2 0 0 6 3 +3 18
2 Селтик 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 6 1 0 1 5 4 +1 7
4 Русенборг 6 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 6 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 6 1 0 1 1 1 0 10
3 Бордо 6 0 0 2 1 3 -2 7
4 Копенгаген 6 1 1 0 3 2 +1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 6 2 0 0 6 1 +5 14
2 Фенербахче 6 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 6 1 0 1 1 2 -1 7
4 Андерлехт 6 0 0 2 0 3 -3 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 6 2 0 0 7 2 +5 16
2 Спортинг 6 2 0 0 4 1 +3 13
3 Ворскла 6 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 6 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 6 1 1 0 3 0 +3 12
2 Олимпиакос 6 0 1 1 1 3 -1 10
3 Милан 6 2 0 0 4 1 +3 10
4 Дюделанж 6 0 0 2 0 4 -4 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 6 0 2 0 5 5 0 10
2 Рапид 6 1 0 1 3 3 0 10
3 Ренджерс 6 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 6 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 6 2 0 0 6 2 +4 18
2 Лацио 6 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 6 0 1 1 3 4 -1 7
4 Марсель 6 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 6 1 0 1 3 3 0 11
2 Мальмё 6 1 0 1 2 2 0 9
3 Бешикташ 6 1 0 1 3 3 0 7
4 Сарпсборг 08 6 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Севилья 6 1 0 1 6 3 +3 12
2 Краснодар 6 2 0 0 3 1 +2 12
3 Стандард 6 1 0 1 3 6 -3 10
4 Акхисар 6 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 6 0 2 0 4 4 0 11
2 Ренн 6 1 0 1 2 3 -1 9
3 Астана 6 1 1 0 4 2 +2 8
4 Яблонец 6 0 1 1 3 4 -1 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 6 2 0 0 2 0 +2 16
2 БАТЭ 6 1 0 1 3 4 -1 9
3 Види 6 0 0 2 0 3 -3 7
4 ПАОК 6 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Ярослав Ракицкий – уникальные качества с прицелом только на основу

Длинная эпопея с трансфером Ракицкого наконец закончилась – контракт на 3,5 года, 2,5 миллиона евро в год оклада и сумма трансфера 10 миллионов без учета бонусов. За это время широкая публика уже успела ознакомиться с ключевым плюсом игрока – первым пасом. На самом деле такая формулировка не совсем точная, ключевой плюс игрок – объем инструментов для выхода из под прессинга, в том числе первый пас, но всего лишь как один из инструментов.

Сумма трансфера за немолодого игрока с узкой специализацией качеств, говорит о том, что Ракицкого берут исключительно с прицелом на основу, а не в обойму.

Ярослав Ракицкий – уникальные качества с прицелом только на основу

Что так заинтересовало Сергея Семака?

1. В «Шахтере» Ракицкий был последним форпостом при сдерживании высокого прессинга соперника. Установка тренера горняков Фонсеки простая – если зашли в тупик или не уверены, отдай Ракицкому. Тренеры часто ограничивают установками передачи назад, если такая передача подставит получающего мяч партнера, в случае с Ярославом такой установки не замечено. Его подставляют под давление любой интенсивности и объема, причем все – опорники (в традиционной для «Шахтера» схеме 4-2-3-1), инсайды и партнеры по защите. Это заметно в том числе по картам передач «Шахтера», индикаторы – обратные векторы передач на Ракицкого.



Вот один типичный пример из осеннего матча Лиги Чемпионов против «Шахтера». «Манчестер Сити» накрывает прессингом 4 в 3, мяч отдают Ракицкому, который фактически остается один против двоих. Стандартное действия для игрока в такой ситуации – передача вратарю и последующий вынос, но секунду спустя Ярослав идёт в успешную обводку в центре своей штрафной и выходит на свободное пространство.



Таких обводок немного, но они происходят регулярно. Общая статистика 1,6 обводок в среднем за матч при 78% успеха. Часто на своей половине поля уже после проброса мяча мимо прессингующего Ракицкий не успевает как следует поставить корпус, но навыков хватает чтобы завершить момент допущенным фолом на себе. С другой стороны, в РПЛ такие моменты свистят очень неохотно, тревожный звоночек.

2. Кроме дриблинга и ведения мяча, основным инструментом для выхода из под прессинга являются всё-таки передачи, снайперские передачи в условиях ограниченного времени и узких «коридоров». Важно, что длинные передачи Ярослав отдает хорошо с обеих ног, хотя рабочей считается левая нога. Это единственный ЦЗ в распоряжении Семака с рабочей левой ногой. В «Шахтере» Ракицкий был лучшим игроком, ломающим линии соперника своими передачами. В этом помогает и арсенал из типов исполняемых передач – диагонали, проникающие низом через центр, вертикальные забросы.

Паредес искуснее владел вертикальными забросами, но был гораздо менее вариативен в типах передач.

3. Высокие подключения в атаку. Этот пункт частично включает предыдущий. Ракицкий на ведении мяча часто подключается в финальную треть и участвует в эпизоде до его завершения (не возвращается назад сразу после того как отдал мяч). В современном футболе этим никого не удивить, в «Зените» подобные подключения практикует Иванович в критических моментах, Ракицкий практикует регулярно. Можно сравнить тепловые карты Ракицкого и его партнера по центру обороны в этом сезоны Лиги Чемпионов (надо делать небольшую поправку на то, что партнер сыграл на 1 матч меньше, это влияет на контрастность карты):



4. Исполнение стандартов. Паредес исполнял все стандарты «Зенита», нужна замена. Исполнять их могут Ригони (который будет в основном в запасе), Шатов и Маркизио (только навесные стандарты). Каждый исполнитель спорный, возможно, Ярослав будет исполнять большинство стандартных положений, как было в «Шахтере».

«Зенит» получает игрока с уникальным набором качеств, очень редким для современного рынка, но вместе с ними получает и весь богатый багаж минусов. Главный – медлительность. Здесь полный комплект – слабая дистанционная скорость, слабый рывок с места и даже просто реакция на отклеивание нападающего. Ракицкий слаб при игре 1 в 1, мало отбирает мяч как по объему, так и по проценту успеха (1,35 в среднем на 90 минут при 58%, очень слабо), это все конечно говорит больше о стиле обороны, но 58% это слишком мало для ЦЗ. У него хромает вся борьба, 67% успеха в единоборствах в среднем, причем здесь редкий случай, когда ЦЗ показывает процент побед в единоборствах в обороне хуже (65%), чем процент всей борьбы.



Ключевые качества в обороне – игра на опережение, что позволяет набивать неплохой объем перехватов и подборов, но даже в чтении игры есть вопросы. В «Шахтере» он играл в четверке защитников, много ошибался 1 в 1 и зевал забросы за спину. Крайне желательно использовать Ярослава в связке со страхующим защитником с сильным чтением игры, в «Зените» это только Иванович. Использование такой связки в центре обороны – гарантия проблем, оба медленные, в зоне должен быть минимум один скоростной защитник для спринтовых дуэлей.

Еще один вариант – игра в 3 центральных защитника, который напрашивается по многим причинам, но пока Семак наигрывал на первом сборе другую схему в обороне (4-4-2 и 4-2-3-1 против «Ростова»).

История с встраиванием Ракицкого в новую модель игры «Зенита», обещает быть интересной…

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Использована статистика InStat. Фото - ФК "Зенит" и группа ВК "ФК Шахтер"
Теги: Зенит Ракицкий Шахтер Семак
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