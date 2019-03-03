Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Александр Ломовицкий: вспомнил совет Глушакова и забил

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий после матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (4:0) заявил, что забил гол, последовав совету хавбека Дениса Глушакова.

"Решил бить в ближний угол с подъема. Глушаков перед игрой сказал, чтобы бил с носка. Мой гол не стал определяющим. Еще забили красивые голы. Мы были сильнее остальных по многим компонентам игры. Настроение теперь будет получше", - сказал Ломовицкий в эфире канала "Матч ТВ".
Теги: Ломовицкий Глушаков Спартак
Вчера, 23:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.