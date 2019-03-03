Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Агент Эмилиано Ригони опроверг возможный переход его клиента в мексиканский клуб

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, опроверг информацию о возможном переходе игрока в мексиканскую "Америку" за 9 миллионов евро.

"Сейчас это абсолютно невозможно. Никаких шансов на это нет", – сказал Оллер.

"Чемпионат"
Теги: Зенит Ригони
Сегодня, 10:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.