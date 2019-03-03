Агент Эмилиано Ригони опроверг возможный переход его клиента в мексиканский клуб

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, опроверг информацию о возможном переходе игрока в мексиканскую "Америку" за 9 миллионов евро."Сейчас это абсолютно невозможно. Никаких шансов на это нет", – сказал Оллер.