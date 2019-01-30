Владимир Быстров будет работать в тренерском штабе Кержакова в юношеской сборной России

Александр Кержаков подтвердил информацию о том, что его экс-партнер по "Зениту" Владимир Быстров войдет в его тренерский штаб в юношеской сборной России."Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д", — сказал Кержаков.