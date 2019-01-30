РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Владимир Быстров будет работать в тренерском штабе Кержакова в юношеской сборной России

Александр Кержаков подтвердил информацию о том, что его экс-партнер по "Зениту" Владимир Быстров войдет в его тренерский штаб в юношеской сборной России.

"Владимир Быстров действительно войдет в тренерский штаб юношеской сборной России 2001 года рождения в качестве одного из тренеров команды. Он уже получил тренерскую лицензию категории Д", — сказал Кержаков.

Sport24
Теги: Кержаков Быстров
Сегодня, 12:15
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#1  stepanmlc   (Сегодня, 12:22)
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Болеет за:
«Спартак»
пистец этой сборной, еще радимова не хватает для полной картины


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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