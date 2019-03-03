Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Урал (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
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Президент "Урала": трансферная кампания закончена
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб больше не будет подписывать новичков в зимнее трансферное окно.
"Мы расторгли контракт с Ходжаниязовым по обоюдному согласию, пока больше ни с кем расставаться не планируем. Приобретений тоже больше не будет — команда укомплектована, трансферная кампания окончена. Конечно, если кто-то захочет прийти к нам на нашу зарплату — мы с удовольствием рассмотрим предложения", — цитирует Иванова sport24.ru.
"Мы расторгли контракт с Ходжаниязовым по обоюдному согласию, пока больше ни с кем расставаться не планируем. Приобретений тоже больше не будет — команда укомплектована, трансферная кампания окончена. Конечно, если кто-то захочет прийти к нам на нашу зарплату — мы с удовольствием рассмотрим предложения", — цитирует Иванова sport24.ru.
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