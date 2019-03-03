Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Президент "Урала": трансферная кампания закончена

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб больше не будет подписывать новичков в зимнее трансферное окно.

"Мы расторгли контракт с Ходжаниязовым по обоюдному согласию, пока больше ни с кем расставаться не планируем. Приобретений тоже больше не будет — команда укомплектована, трансферная кампания окончена. Конечно, если кто-то захочет прийти к нам на нашу зарплату — мы с удовольствием рассмотрим предложения", — цитирует Иванова sport24.ru.
Теги: Урал Иванов
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