Магомед Оздоев: мы - "Зенит", крупно проигрывать даже в товарищеских играх для нас недопустимо

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 22 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 21 12
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Новости партнеров

Магомед Оздоев: мы - "Зенит", крупно проигрывать даже в товарищеских играх для нас недопустимо

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал результаты своей команды на прошедшем Кубке "Матч Премьер".

Напомним, петербуржцы проиграли "Локомотиву" (1:3) и "Спартаку" (0:3), а в заключительной игре разгромили "Ростов" со счётом 5:0.

"Когда ты проигрываешь, тебя всегда будут критиковать, статус матчей при этом абсолютно неважен. Мы — "Зенит", и проигрывать в три мяча для нас недопустимо даже в товарищеских встречах. Но так сложилось, что мы получили именно такой результат", — цитируют Оздоева "Известия".
Теги: Локомотив Спартак Ростов Зенит Оздоев
Сегодня, 09:56
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6
(3)
#6  Cotiche   (Сегодня, 10:35)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да ладно в отпуске еще играли. Приснился кошмарный сон) Бывает
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#5  andrews74  Ухта (Сегодня, 10:27)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ваш тренер и куча болельщиков говорят обратное.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:20)
  • -2
  •  (4)
online

Вы - говно. И ждет вас путешествие по трубам до очистных полей. Люстрация и утилизация.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 10:10)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дремучий.Этой команде 12 лет всего


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 10:05)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Типа:"Мы бакланы и для нас это норма!"
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:05)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что ж вы продули???
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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