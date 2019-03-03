Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Зенит" поздравил Алексея Миллера с днем рождения

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сегодня празднует 57-й день рождения.

Пресс-служба "Зенита" поздравил функционера с праздником.

"Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим вас за неоценимую поддержку и желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и Россия. С праздником", — говорится на сайте клуба.

Теги: Зенит Миллер
Сегодня, 12:34
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