"Зенит" поздравил Алексея Миллера с днем рождения

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сегодня празднует 57-й день рождения.Пресс-служба "Зенита" поздравил функционера с праздником."Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим вас за неоценимую поддержку и желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Мы уверены, что вместе сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и Россия. С праздником", — говорится на сайте клуба.