Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Луиш Нету подписал контракт со "Спортингом"

Центральный защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом", сообщает A Bola.

Срок соглашения - три года. Вчера футболист успешно прошел медосмотр.

Нету присоединится к "Спортингу" летом.
Теги: Зенит Спортинг Нету
Сегодня, 13:48
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#5  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 14:08)
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online

Вот и понятно, почему столько защитников берут. А что у него с контрактом? Свободным агентом уйдет?


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В Зените очень много перемен , в такой ситуации выстроить игру учитывая остаток времени будет крайне сложно. Тем более что Семак мало опытен и не авторитетен для легов
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  fd65   (Сегодня, 14:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Был нету и нет нету..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну что ж. Давай Луиш, без трофея из Зенита не уезжай.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Серж1  Питер (Сегодня, 13:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Ракицкий вместо Нету
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
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