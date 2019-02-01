РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Общественная наблюдательная комиссия Москвы – о ходатайстве о продлении сроков арестов Мамаева и Кокорина: следствию все надо делать быстре

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников высказал свое мнение по поводу того, что следствие обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством о продлении до 8 апреля этого года арестов полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Расследование с большой следственной группой, как в данном деле, должно быть более быстрым. Насколько понимаю, следствию нужно было ознакомиться с материалами инцидента и подавать в суд ходатайство. Но все надо делать оперативнее, тем более, преступление – не экономическое. Есть все необходимые материалы, видеозаписи, опрошены все свидетели. К сожалению, мы часто сталкиваемся в СИЗО с тем, что в отношении многих людей затягиваются следственные действия. Мы, в свою очередь, совместно с прокуратурой проводим проверки, указываем на недостатки и уже прокурорский надзор реагирует по своей линии", - цитирует Мельникова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мамаев Кокорин
Вчера, 22:32
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 22:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Да плевало следствие на все эти ваши "апчественные комиссии", которые и существуют фактически для поддержания видимости приличия РЕЖИМА.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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