Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

"Зенит" объявил о переходе Барриоса

"Зенит" объявил о переходе 25-летнего полузащитника сборной Колумбии и "Бока Хуниорс" Вильмара Барриоса.

Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера составила более 15 млн евро.

Вечером 1 февраля Барриос присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие в клубе.

View this post on Instagram

@wilkpo ?? @zenit_spb #official

A post shared by zenit_spb (@zenit_spb) on


"Зенит" объявил о переходе Барриоса
Теги: Барриос Зенит
Вчера, 23:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
15
(2)
#15  suarez   (Сегодня, 00:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
 cerberspb 

Аааа, понял, спасибо!
P.S. Жирков не молод...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#14  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 00:24)
  • +2
  •  (4)

Щас спартаковские животные начнут бананы кидать,ухать...


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#13  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:07)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
suarez,
у Акуньи разрыв мышцы, так что поэтому наверное его и не будет! + Жирков довольно не плохо на сборах смотрелся!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#12  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:06)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжики , теперь и вас есть свой Барриос ))) Правда наш был кажись ленивый парагвайцем , а ваш черным колумбийцем ! А как же Вираж ??! Ну да , ладно ...у вашего руководства голова большая , ей и думать ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#11  Capptain   (Вчера, 23:46)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
уже и про Азмуна объявили


--------------------
заправился на лукойле - помог спартаку
а насчет газа скажу одно - его и свинья пускает
Регистрация: 22.11.2012 [жалоба]
#10  Stilet   (Вчера, 23:40)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Stilet
Вот реальное фото в форме Зенита. Всё равно на негра похож конечно, хоть и индеец чуток

ТЫЦ

ХАХАХА...там фото заменили на осветлённое laughing

но вот то, которое изначально было в этой новости успели вставить. Второе которое
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:39)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Не, не негр....., европеец натуральный, практически блондин...., можноо сказать Басков второй. ..., натуральный блондин.. , правдо второй..

ох и расисты эти болельщики Спартака
все о цвете да о цвете...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  fd65   (Вчера, 23:27)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не, не негр....., европеец натуральный, практически блондин...., можноо сказать Басков второй. ..., натуральный блондин.. , на всю страну такой второй... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#7  suarez   (Вчера, 23:20)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это всё? А где Акунья? Где нап на замену Дзюбе? Перешли ли Мевля и Кран куда-нибудь?
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#6  zenitchik123   (Вчера, 23:18)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально...Виля Барри smile smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  liasport433   (Вчера, 23:17)
  • -1
  •  (5)
online

он просто автозагаром перемазался!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Вчера, 23:17)
  • -7
  •  (9)

Ну получше Головина в целом будет конечно,а в остальном посмотрим
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  Stilet   (Вчера, 23:12)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
СуперШтангист,
Говно тебя зачало и родило. На том иди накуй и не отсвечивай, чепушила подзалупная
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Вчера, 23:10)
  • -14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Терек»
Stilet,
Он всё равно умнее говна, типа Нулёвина.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Stilet   (Вчера, 23:09)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вот реальное фото в форме Зенита. Всё равно на негра похож конечно, хоть и индеец чуток

ТЫЦ
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.