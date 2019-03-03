"Зенит" объявил о переходе Барриоса

"Зенит" объявил о переходе 25-летнего полузащитника сборной Колумбии и "Бока Хуниорс" Вильмара Барриоса.Контракт с футболистом рассчитан на 4,5 года. Сумма трансфера составила более 15 млн евро.Вечером 1 февраля Барриос присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие в клубе.