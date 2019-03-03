Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Халк - о Викторе Файзулине: да это же русский Иньеста!
Бывший форвард "Зенита" Халк рассказал о своих экс-одноклубниках.
"В "Зените" было много хороших игроков.
Кержаков – это легенда российского футбола. Поначалу было трудно с ним общаться, но потом мы поняли друг друга, и в наших отношениях появилось уважение. Это очень хороший игрок, просто посмотрите, сколько он забил. Файзулин мало играл из-за травм, но я всегда им восхищался. Это же русский Иньеста! Это очень качественный игрок, который очень здорово обращался с мячом.
Мне очень нравился Шатов, он был очень хорош, всегда умел завершить атаку. У него есть все, чтобы быть великолепным игроком. Отличный парень! Кто еще? В "Зените" было столько классных игроков! Смольников, например. Или Анюков. Хоть он уже и был возрастным футболистом, менее надежным его это не делало. Пользуясь возможностью, передаю всем парням привет. Скучаю по ним", - цитирует футболиста телеканал "360".
32-летний бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
"В "Зените" было много хороших игроков.
Кержаков – это легенда российского футбола. Поначалу было трудно с ним общаться, но потом мы поняли друг друга, и в наших отношениях появилось уважение. Это очень хороший игрок, просто посмотрите, сколько он забил. Файзулин мало играл из-за травм, но я всегда им восхищался. Это же русский Иньеста! Это очень качественный игрок, который очень здорово обращался с мячом.
Мне очень нравился Шатов, он был очень хорош, всегда умел завершить атаку. У него есть все, чтобы быть великолепным игроком. Отличный парень! Кто еще? В "Зените" было столько классных игроков! Смольников, например. Или Анюков. Хоть он уже и был возрастным футболистом, менее надежным его это не делало. Пользуясь возможностью, передаю всем парням привет. Скучаю по ним", - цитирует футболиста телеканал "360".
32-летний бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
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