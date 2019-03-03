Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Халк - о Викторе Файзулине: да это же русский Иньеста!

Бывший форвард "Зенита" Халк рассказал о своих экс-одноклубниках.

"В "Зените" было много хороших игроков.

Кержаков – это легенда российского футбола. Поначалу было трудно с ним общаться, но потом мы поняли друг друга, и в наших отношениях появилось уважение. Это очень хороший игрок, просто посмотрите, сколько он забил. Файзулин мало играл из-за травм, но я всегда им восхищался. Это же русский Иньеста! Это очень качественный игрок, который очень здорово обращался с мячом.

Мне очень нравился Шатов, он был очень хорош, всегда умел завершить атаку. У него есть все, чтобы быть великолепным игроком. Отличный парень! Кто еще? В "Зените" было столько классных игроков! Смольников, например. Или Анюков. Хоть он уже и был возрастным футболистом, менее надежным его это не делало. Пользуясь возможностью, передаю всем парням привет. Скучаю по ним", - цитирует футболиста телеканал "360".

32-летний бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год.
Теги: Зенит Халк Файзулин Кержаков Шатов Анюков
Сегодня, 11:40
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#2  Городовой  Россия (Сегодня, 11:54)
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Болеет за:
«Зенит»
Чего уж там как минимум Модрич пополам с Иньестой.А если серьезно то Витя в Зените в уровне вырос.И в сборной важные голы забивал,да и в команде сначала Спалла,а потом Боаша был игроком старта начиная с 2011 года.Но травмы.Так бы уверен пользу еще принес.На фоне других паспортистов был светлым пятном.Техника,умение отдать пас,хороший дальний удар,отбор хромал конечно и позиционка,ну да он и не опорник чистый.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:43)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
да, жалко, что Фаза не смог продолжить карьеру из-за травм. Потенциал у него был сумасшедший.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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