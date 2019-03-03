Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Артем Ребров полетел на сбор "Спартака" в Турцию

Сегодня московский "Спартак" отправился в турецкий Белек на третий тренировочный сбор для подготовки к возобновлению сезона. Главный тренер Олег Кононов привлёк для участия в работе 30 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.

Защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано сами прибудут в расположение команды в Турции.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ребров
Сегодня, 12:25
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