Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Артем Ребров полетел на сбор "Спартака" в Турцию
Сегодня московский "Спартак" отправился в турецкий Белек на третий тренировочный сбор для подготовки к возобновлению сезона. Главный тренер Олег Кононов привлёк для участия в работе 30 футболистов.
Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.
Защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано сами прибудут в расположение команды в Турции.
ФК "Спартак"
Вратари: Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.
Защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано сами прибудут в расположение команды в Турции.
ФК "Спартак"
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