Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Газинский: быть капитаном сборной – большая ответственность

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский рассказал о том, что значит для него капитанская повязка национальной команды

– Я коммуникабельный. В последнее время в сборной больше всего времени проводил с Джикией. В "Краснодаре" у меня нет лучшего друга. Для меня это многое значит. Все мои друзья живут в Комсомольске-на-Амуре.

Что касается матча с Бельгией, то готовимся с максимальной отдачей. Мы прекрасно понимаем, что за соперник. Еще есть время, чтобы хорошо подготовиться.

Быть капитаном сборной – большая ответственность. Очень рад, что мне доверили эту роль. Большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Постараюсь оправдать его, - приводит слова игрока пресс-служба "Краснодара".
Теги: Краснодар Газинский сборная России
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