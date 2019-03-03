Газинский: быть капитаном сборной – большая ответственность

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский рассказал о том, что значит для него капитанская повязка национальной команды

– Я коммуникабельный. В последнее время в сборной больше всего времени проводил с Джикией. В "Краснодаре" у меня нет лучшего друга. Для меня это многое значит. Все мои друзья живут в Комсомольске-на-Амуре.Что касается матча с Бельгией, то готовимся с максимальной отдачей. Мы прекрасно понимаем, что за соперник. Еще есть время, чтобы хорошо подготовиться.Быть капитаном сборной – большая ответственность. Очень рад, что мне доверили эту роль. Большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Постараюсь оправдать его, - приводит слова игрока пресс-служба "Краснодара".