Арсенал (Англия)

АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
4 Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал 25 47
7 Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд 25 34
...
20 Хаддерсфилд 25 11
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Предстоящие
Хаддерсфилд09.02.19Арсенал
Арсенал24.02.19Саутгемптон
Сыгранные
Манчестер
Сити		3 - 103.02.19Арсенал
Арсенал2 - 129.01.19Кардифф

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Кирилл Комбаров – о Кокорине и Мамаеве: их место на футбольном поле

Защитник и капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров прокомментировал дело нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Дело Кокорина и Мамаева обсуждают на федеральных каналах, люди вчера хвалили сборную, а теперь оценивают поведение всех футболистов, очень много истерии осенью было вокруг "Спартака"…

– Опытные футболисты через такие негативные моменты давно прошли. И обратите внимание, кто поднимает эти темы и больше всего об этом говорит? В основном те, кто в футболе не разбираются.

У Кокорина с Мамаевым сейчас очень непростая ситуация. Да, они поступили неправильно. Но произошло то, что произошло. Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Но и оступиться может каждый. Думаю, ребята в полной мере осознали свою ошибку, принесли извинения потерпевшей стороне. Считаю, что парни уже понесли серьезное наказание и хочу выразить им слова поддержки. Их место на футбольном поле, а не там, где они сейчас находятся. И заметьте, такие происшествия, к сожалению, происходят каждый день и в каждом городе, но на них не обращают такого внимания. Надеюсь, в ближайшее время этот тяжелый период в жизни ребят закончится, они выйдут и начнут радовать болельщиков своей игрой.

В целом же футболистам нужно оставаться профессионалами и спокойнее относиться к негативу – он был, есть и будет всегда. Сегодня ты чемпион России, а завтра – вы знаете примеры – тебя смешивают сами знаете с чем. И послезавтра ты опять будешь на коне, если сильный духом и проявишь характер, – сказал Комбаров.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев Комбаров Арсенал
Вчера, 23:18
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#2  Critique   (Сегодня, 00:01)
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Уточнил бы: футбольном поле УФСИН.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 00:00)
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  •  (1)
online

Хочешь побыть на их месте?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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