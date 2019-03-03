Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Александр Селихов вернулся в общую группу "Спартака"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе .

На утренней тренировке футболист занимался вместе с командой. Накануне Селихов пропустил занятие из-за болей в спине.

В текущем сезоне РПЛ он не провел ни одного матча из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной 11 мая прошлого года.

Фк "Спартак"
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 11:18
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