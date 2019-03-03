Александр Селихов вернулся в общую группу "Спартака"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе .На утренней тренировке футболист занимался вместе с командой. Накануне Селихов пропустил занятие из-за болей в спине.В текущем сезоне РПЛ он не провел ни одного матча из-за травмы ахиллова сухожилия, полученной 11 мая прошлого года.