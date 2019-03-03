ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Арсенал
Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
Сыгранные
ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Врач ЦСКА - об Игнашевиче: Сергей легко и до 40 бы доиграл. Ему просто стало неудобно перед ребятами

Врат ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о причинах "футбольно долголетия" Сергей Игнашевич, который сумел доиграть до 39 лет.

"В чём секрет Игнашевича? Наверное, в характере, воспитании и трудолюбии. Он сам себя сделал как футболиста такого уровня. Настоящий пример для молодёжи. Не сомневаюсь, что Сергей и до 40 легко дотянул бы. Ему, наверное, просто стало уже неудобно перед другими ребятами, и он решил закончить.

Выступление Игнашевича на чемпионате мира меня удивило. Удивило приглашение в сборную. Как оказалось, это было самое сильное решение тренера. В выигрыше остались все", - цитирует Керимова "Чемпионат".
Теги: ЦСКА Игнашевич
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