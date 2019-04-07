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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" с "Зенитом" в рамках 22-го тура РПЛ.

"Я думаю, будет победа "Локомотива" или ничья. Скажется фактор домашнего поля: болельщики будут гнать футболистов вперёд. "Локомотив" сыграл неплохой матч с "Ростовом", хоть и не смог победить. У "Локомотива" было три дня на подготовку, думаю, они смогли восстановиться. "Железнодорожники" будут максимально мотивированы, потому что этот матч ключевой. Если удастся его выиграть, "Локо" приблизится к "Зениту", и у него будут реальные шансы на золото в этом сезоне.

Ничья - это не очень хороший результат, поражение - тем более. В случае ничьей "Локомотиву" нужно отпускать "Зенит" и бороться за второе место. Поражение максимально осложнит "железнодрожникам" шансы на чемпионство. Будет очень большая разница, поэтому догнать уже будет сложно", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Теги: Наумов Локомотив Зенит
Сегодня, 18:36
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