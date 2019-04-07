Россия РПЛ 2018/19
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Николай Наумов: если "Локомотив" победит "Зенит", у него будут реальные шансы на золото
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился ожиданиями от матча "железнодорожников" с "Зенитом" в рамках 22-го тура РПЛ.
"Я думаю, будет победа "Локомотива" или ничья. Скажется фактор домашнего поля: болельщики будут гнать футболистов вперёд. "Локомотив" сыграл неплохой матч с "Ростовом", хоть и не смог победить. У "Локомотива" было три дня на подготовку, думаю, они смогли восстановиться. "Железнодорожники" будут максимально мотивированы, потому что этот матч ключевой. Если удастся его выиграть, "Локо" приблизится к "Зениту", и у него будут реальные шансы на золото в этом сезоне.
Ничья - это не очень хороший результат, поражение - тем более. В случае ничьей "Локомотиву" нужно отпускать "Зенит" и бороться за второе место. Поражение максимально осложнит "железнодрожникам" шансы на чемпионство. Будет очень большая разница, поэтому догнать уже будет сложно", - цитирует Наумова "Чемпионат".
"Я думаю, будет победа "Локомотива" или ничья. Скажется фактор домашнего поля: болельщики будут гнать футболистов вперёд. "Локомотив" сыграл неплохой матч с "Ростовом", хоть и не смог победить. У "Локомотива" было три дня на подготовку, думаю, они смогли восстановиться. "Железнодорожники" будут максимально мотивированы, потому что этот матч ключевой. Если удастся его выиграть, "Локо" приблизится к "Зениту", и у него будут реальные шансы на золото в этом сезоне.
Ничья - это не очень хороший результат, поражение - тем более. В случае ничьей "Локомотиву" нужно отпускать "Зенит" и бороться за второе место. Поражение максимально осложнит "железнодрожникам" шансы на чемпионство. Будет очень большая разница, поэтому догнать уже будет сложно", - цитирует Наумова "Чемпионат".
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