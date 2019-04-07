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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Сергей Семак: немножко расстроены результатом, ведь хотели победить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Локомотивом".

"Нам не хватило второго мяча для победы. Жалко, что не смогли победить, не смогли реализовать моменты. Замена Смольникова? Он много ошибался, не вошел в игру так, как хотелось бы. Но как есть, так есть. Будем прилагать усилия, чтобы побеждать дальше. Все может случиться. Это минимальный отрыв, который ни о чем не говорит. Сегодня мы немножко расстроены результатом, ведь хотели победить", - сказал Семак.
Теги: Семак Зенит Локомотив
Сегодня, 21:09
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3
(1)
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сандр
Да вы и первый забили случайно с помощью судейки и тянул он вас в конце до последнего.

слышь уе..ще!!! Про три карточки Баринову и две желтые Игнатьеву это что??? Совсем уже *** берега попутали!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  Tokio581   (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сандр,
Ой не пиз...и
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#1  Сандр   (Сегодня, 21:11)
  • -4
  •  (10)

Да вы и первый забили случайно с помощью судейки и тянул он вас в конце до последнего.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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