Сергей Семак: немножко расстроены результатом, ведь хотели победить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Локомотивом"."Нам не хватило второго мяча для победы. Жалко, что не смогли победить, не смогли реализовать моменты. Замена Смольникова? Он много ошибался, не вошел в игру так, как хотелось бы. Но как есть, так есть. Будем прилагать усилия, чтобы побеждать дальше. Все может случиться. Это минимальный отрыв, который ни о чем не говорит. Сегодня мы немножко расстроены результатом, ведь хотели победить", - сказал Семак.