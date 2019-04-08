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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Василий Кикнадзе: будем рассматривать и трудоустройство Ротенберга, и игровой контракт

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о планах клуба в отношении защитника Бориса Ротенберга.

"Мы с Борисом постоянно в контакте. Зависит все от того, что, когда и в какие сроки будет. Сначала были одни прогнозы, потом возникли, скажем так, дополнительные проблемы. Борис - член команды, и мы будем думать, как его поддержать. Тем более что травму он получил в результате спортивной деятельности. Но самое главное сейчас — чтобы он был здоров, чтобы вернулся, решив те проблемы, которые существуют. Тогда сядем и будем решать.

Будем рассматривать разные варианты. Это может быть и трудоустройство, и игровой контракт. Посмотрим. Главное - купировать проблему, начать процесс лечения и понять сроки восстановления. Потому что разброс прогнозов относительно этих сроков слишком велик, чтобы сегодня прогнозировать, как мы будем дальше с Борисом выстраивать отношения", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Теги: Локомотив Кикнадзе Ротенберг
Сегодня, 06:06
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