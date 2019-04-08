Россия РПЛ 2018/19
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20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
20:22
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Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался по поводу ситуации вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.
– В отличие от вашего "Спартака", нынешний в последнее время стал центром разного рода скандалов. Согласны, что все, происходящее внутри клуба или сборной, не должно становиться достоянием общественности?
– Считаю, что даже незначительные конфликты внутри коллектива не должны выплывать наружу. И общая идея клуба должна быть выстроена так, чтобы подобные неприятные вещи на корню гасились изнутри. Если надо, как приказ сверху.
– Из сборной ведь тоже как-то просачивались какие-то негативные моменты. Кто-то якобы с кем-то не поздоровался, кто-то вдруг уехал лечиться, а на самом деле здоров…
– По большому счету, за все время, что мы работаем в сборной, скандал пытались раздуть один раз – когда перед Кубком Конфедераций расположение команды покинул Дзюба, несмотря на то, что все было открыто и ясно. Артем ведь и сам потом подтвердил слова Черчесова, что дело было исключительно в повреждении колена. А так конфликтов у нас и не было. Да и отношения, которые мы выстраиваем, не подразумевает их наличие.
– Не удивило решение Массимо Карреры отправить капитана "Спартака" Дениса Глушакова в дубль за какой-то лайк в интернете или это был повод для сведения счетов?
– Понятно, что все случается в первый раз. Думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать футболиста. Не зная всей кухни комментировать сложно, да и смысла нет, потому что Каррера отсутствует, пришел новый тренерский штаб. В свое время, ничего кроме улыбки это у меня не вызывало.
– Тот же Черчесов с иронией отнесся к истории с "усами надежды", к разным мемам. Но здесь было не до шуток, потому что в итоге ситуация породила негативное отношение к Глушакову болельщиков. Не помню, чтобы в "Спартаке" когда-то такое было. Вы же с Денисом работали в сборной?
– Нередко случается, что тренеры по-разному реагируют на схожие ситуации. Что касается Глушакова, то мы знакомы. И прекрасно знаем, что никакие конфликты или революции ни к чему хорошему не приводят и не приведут. Соответственно, когда все это случилось, стало понятно – пожар не потушить. И отголоски того конфликта мы продолжаем наблюдать.
"СЭ"
– В отличие от вашего "Спартака", нынешний в последнее время стал центром разного рода скандалов. Согласны, что все, происходящее внутри клуба или сборной, не должно становиться достоянием общественности?
– Считаю, что даже незначительные конфликты внутри коллектива не должны выплывать наружу. И общая идея клуба должна быть выстроена так, чтобы подобные неприятные вещи на корню гасились изнутри. Если надо, как приказ сверху.
– Из сборной ведь тоже как-то просачивались какие-то негативные моменты. Кто-то якобы с кем-то не поздоровался, кто-то вдруг уехал лечиться, а на самом деле здоров…
– По большому счету, за все время, что мы работаем в сборной, скандал пытались раздуть один раз – когда перед Кубком Конфедераций расположение команды покинул Дзюба, несмотря на то, что все было открыто и ясно. Артем ведь и сам потом подтвердил слова Черчесова, что дело было исключительно в повреждении колена. А так конфликтов у нас и не было. Да и отношения, которые мы выстраиваем, не подразумевает их наличие.
– Не удивило решение Массимо Карреры отправить капитана "Спартака" Дениса Глушакова в дубль за какой-то лайк в интернете или это был повод для сведения счетов?
– Понятно, что все случается в первый раз. Думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать футболиста. Не зная всей кухни комментировать сложно, да и смысла нет, потому что Каррера отсутствует, пришел новый тренерский штаб. В свое время, ничего кроме улыбки это у меня не вызывало.
– Тот же Черчесов с иронией отнесся к истории с "усами надежды", к разным мемам. Но здесь было не до шуток, потому что в итоге ситуация породила негативное отношение к Глушакову болельщиков. Не помню, чтобы в "Спартаке" когда-то такое было. Вы же с Денисом работали в сборной?
– Нередко случается, что тренеры по-разному реагируют на схожие ситуации. Что касается Глушакова, то мы знакомы. И прекрасно знаем, что никакие конфликты или революции ни к чему хорошему не приводят и не приведут. Соответственно, когда все это случилось, стало понятно – пожар не потушить. И отголоски того конфликта мы продолжаем наблюдать.
"СЭ"
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