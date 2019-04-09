Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Беким Балай: "Ахмат" сделал все возможное для победы над "Оренбургом"

Нападающий "Ахмата" Беким Балай прокомментировал победу в матче 22-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:1).

"Важная для нас победа в тяжелой игре. Нам очень нужны были эти очки. Мы сделали, все возможное, и у нас получилось выиграть", – приводит пресс-служба клуба слова игрока.
Теги: Ахмат Оренбург Балай
Сегодня, 09:23
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