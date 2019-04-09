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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Кирилл Кокорин: частично признаю свою вину

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, частично признал обвинения со стороны следствия по делу, фигурантом которого является.

"Все обвинения понятны. Признаю их частично", — передаёт слова Кирилла Кокорина "Чемпионат".
Теги: Кокорин
Сегодня, 14:42
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(0)
#6  Босх  Россия (Сегодня, 15:23)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Ну этому персонажу ,конкретный срок корячится.

Попадет на зону,могут его в оборот взять,и знатно бабла качнуть с Кокоры..типа "чтоб брата не обижали".


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#5  Гринч  СПб (Сегодня, 15:14)
  • 0
  •  (4)

Читаю я ваши комменты и ох...ваю,вы дебилы или дураки....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#4  rwspartach  Россия (Сегодня, 15:11)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Самый мерзкий персонаж из всей их шайки, больше всех тюряги заслуживает.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#3  ffora  russia (Сегодня, 14:56)
  • -5
  •  (5)

и два раза в подряд перднул - это очень важно для общественности
Регистрация: 24.05.2016 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 14:52)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это подлая работа адвоката. За это вполне, получишь неадекватное наказание.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 14:45)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот частично еще полгода в сизо!!Все правильно!


--------------------
Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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