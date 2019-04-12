Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд раскритиковал поведение Аяза Гулиева.
"Что я могу сказать? Надо сначала узнать все подробно. Я не могу сейчас обвинить Гулиева, пока не знаю все факты, кто прав, кто виноват. Я читал про то, что произошло. Как пишут, виноват, конечно, он. Если это было так, как написано. Если говорить по существу, видно, урок, который произошел с Мамаевым и Кокориным, не пошел впрок.
Ребята молодые, имеют хорошие деньги. Видите, он въехал на Мерседесе, на который уже успел заработать. Ну какой футбол? Разве у них в голове футбол?
Вот мы иногда говорим, что плохо наши играют. Ну не будут они хорошо играть. Вот эти 10-12 лет, которые дала им футбольная история. Вы ее делайте, эту историю, ребят! Все силы, все знания футбольные отдайте на футбольном поле. Вместо этого одни скандалы. Это как-то уже даже неприлично, честно говоря. Поэтому, конечно, воспитания - ноль, вопросов нет. Уважения к старшим - нет. Это самая настоящая, откровенно говоря, хулиганка. Что им будет - не знаю. Я не судья. Во всяком случае, я говорю не про то, как их наказать, а про то, что происходит в нашем футболе. Вот я в советское время играл в футбол, у нас все-таки был человек, который нам каждый день долбил, что мы - лицо нашего футбола, мы должны показать пример нашему народу, как вести себя, тем более молодежи нашей. Что на футбольном поле, что в быту. Такого сейчас нет. Сейчас в голове у них только деньги. Поэтому то, что происходит - это не о футболе. Это дела, которые абсолютно его не касаются.
Жалко, что в нашей стране происходит такое безобразие. Я вот представить себе не могу, чтобы на месте Гулиева был Лев Иванович Яшин или Никита Павлович Симонян. Воспитаны мы по-другому. Мы играли за державу, за родину, за клуб, за имидж клуба. А молодежь, еще ничего не умея в футболе, имеет такие громадные деньжищи. Голова вскружилась. А куда девать свои порывы? Стульями, как Кокорин и Мамаев, по башке бить? Нарушать режим? История продолжается.
Клуб, конечно, будет наказывать. Общественность требует наказания. Не знаю, как конкретно, может, денежным штрафом. Но у них денег куры не клюют. Поэтому дело не в наказании, а в том, чтобы наконец поняла наша молодежь футбольная, что так себя вести нельзя. Даже если ты не виноват - все равно нельзя. Повода не надо давать. Ведь ты защищаешь честь клуба, тем более такого прославленного. Ты должен пример подавать, а не хамить и не хулиганить. Здесь надо говорить не о том, как "Спартак" отреагирует, а как отреагирует общество. Как мы с вами отреагируем.
Почему в "Спартаке" много скандалов? Я считаю, что в команде должен быть человек по воспитательной части. Без этого никак нельзя. Им нужно каждый день долбить, как себя вести вне футбола. Этого сейчас нет. Сейчас все пришли зарабатывать бабки. К чему это ведет, мы видим. Весь этот негатив в российском футболе, он футбола не касается. Он касается личности. Мы думаем о том, какие люди играют в футбол? Распоясавшиеся молодые люди, которым все пофиг. Только в голове одни деньги. Это мое мнение. Воспитывать надо их. Мы несем в общество уважение и интеллект. Если этого нет, вы и в футболе ничего не сделаете. Абсолютно будете нулевые. Вот, наверное, мы так в футбол и играем. Поэтому у нас ничего и не получается. А, в основном, одни скандалы", - цитирует Рейнгольда Sport24.ru.
"Что я могу сказать? Надо сначала узнать все подробно. Я не могу сейчас обвинить Гулиева, пока не знаю все факты, кто прав, кто виноват. Я читал про то, что произошло. Как пишут, виноват, конечно, он. Если это было так, как написано. Если говорить по существу, видно, урок, который произошел с Мамаевым и Кокориным, не пошел впрок.
Ребята молодые, имеют хорошие деньги. Видите, он въехал на Мерседесе, на который уже успел заработать. Ну какой футбол? Разве у них в голове футбол?
Вот мы иногда говорим, что плохо наши играют. Ну не будут они хорошо играть. Вот эти 10-12 лет, которые дала им футбольная история. Вы ее делайте, эту историю, ребят! Все силы, все знания футбольные отдайте на футбольном поле. Вместо этого одни скандалы. Это как-то уже даже неприлично, честно говоря. Поэтому, конечно, воспитания - ноль, вопросов нет. Уважения к старшим - нет. Это самая настоящая, откровенно говоря, хулиганка. Что им будет - не знаю. Я не судья. Во всяком случае, я говорю не про то, как их наказать, а про то, что происходит в нашем футболе. Вот я в советское время играл в футбол, у нас все-таки был человек, который нам каждый день долбил, что мы - лицо нашего футбола, мы должны показать пример нашему народу, как вести себя, тем более молодежи нашей. Что на футбольном поле, что в быту. Такого сейчас нет. Сейчас в голове у них только деньги. Поэтому то, что происходит - это не о футболе. Это дела, которые абсолютно его не касаются.
Жалко, что в нашей стране происходит такое безобразие. Я вот представить себе не могу, чтобы на месте Гулиева был Лев Иванович Яшин или Никита Павлович Симонян. Воспитаны мы по-другому. Мы играли за державу, за родину, за клуб, за имидж клуба. А молодежь, еще ничего не умея в футболе, имеет такие громадные деньжищи. Голова вскружилась. А куда девать свои порывы? Стульями, как Кокорин и Мамаев, по башке бить? Нарушать режим? История продолжается.
Клуб, конечно, будет наказывать. Общественность требует наказания. Не знаю, как конкретно, может, денежным штрафом. Но у них денег куры не клюют. Поэтому дело не в наказании, а в том, чтобы наконец поняла наша молодежь футбольная, что так себя вести нельзя. Даже если ты не виноват - все равно нельзя. Повода не надо давать. Ведь ты защищаешь честь клуба, тем более такого прославленного. Ты должен пример подавать, а не хамить и не хулиганить. Здесь надо говорить не о том, как "Спартак" отреагирует, а как отреагирует общество. Как мы с вами отреагируем.
Почему в "Спартаке" много скандалов? Я считаю, что в команде должен быть человек по воспитательной части. Без этого никак нельзя. Им нужно каждый день долбить, как себя вести вне футбола. Этого сейчас нет. Сейчас все пришли зарабатывать бабки. К чему это ведет, мы видим. Весь этот негатив в российском футболе, он футбола не касается. Он касается личности. Мы думаем о том, какие люди играют в футбол? Распоясавшиеся молодые люди, которым все пофиг. Только в голове одни деньги. Это мое мнение. Воспитывать надо их. Мы несем в общество уважение и интеллект. Если этого нет, вы и в футболе ничего не сделаете. Абсолютно будете нулевые. Вот, наверное, мы так в футбол и играем. Поэтому у нас ничего и не получается. А, в основном, одни скандалы", - цитирует Рейнгольда Sport24.ru.
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