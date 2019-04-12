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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд раскритиковал поведение Аяза Гулиева.

"Что я могу сказать? Надо сначала узнать все подробно. Я не могу сейчас обвинить Гулиева, пока не знаю все факты, кто прав, кто виноват. Я читал про то, что произошло. Как пишут, виноват, конечно, он. Если это было так, как написано. Если говорить по существу, видно, урок, который произошел с Мамаевым и Кокориным, не пошел впрок.
Ребята молодые, имеют хорошие деньги. Видите, он въехал на Мерседесе, на который уже успел заработать. Ну какой футбол? Разве у них в голове футбол?

Вот мы иногда говорим, что плохо наши играют. Ну не будут они хорошо играть. Вот эти 10-12 лет, которые дала им футбольная история. Вы ее делайте, эту историю, ребят! Все силы, все знания футбольные отдайте на футбольном поле. Вместо этого одни скандалы. Это как-то уже даже неприлично, честно говоря. Поэтому, конечно, воспитания - ноль, вопросов нет. Уважения к старшим - нет. Это самая настоящая, откровенно говоря, хулиганка. Что им будет - не знаю. Я не судья. Во всяком случае, я говорю не про то, как их наказать, а про то, что происходит в нашем футболе. Вот я в советское время играл в футбол, у нас все-таки был человек, который нам каждый день долбил, что мы - лицо нашего футбола, мы должны показать пример нашему народу, как вести себя, тем более молодежи нашей. Что на футбольном поле, что в быту. Такого сейчас нет. Сейчас в голове у них только деньги. Поэтому то, что происходит - это не о футболе. Это дела, которые абсолютно его не касаются.

Жалко, что в нашей стране происходит такое безобразие. Я вот представить себе не могу, чтобы на месте Гулиева был Лев Иванович Яшин или Никита Павлович Симонян. Воспитаны мы по-другому. Мы играли за державу, за родину, за клуб, за имидж клуба. А молодежь, еще ничего не умея в футболе, имеет такие громадные деньжищи. Голова вскружилась. А куда девать свои порывы? Стульями, как Кокорин и Мамаев, по башке бить? Нарушать режим? История продолжается.

Клуб, конечно, будет наказывать. Общественность требует наказания. Не знаю, как конкретно, может, денежным штрафом. Но у них денег куры не клюют. Поэтому дело не в наказании, а в том, чтобы наконец поняла наша молодежь футбольная, что так себя вести нельзя. Даже если ты не виноват - все равно нельзя. Повода не надо давать. Ведь ты защищаешь честь клуба, тем более такого прославленного. Ты должен пример подавать, а не хамить и не хулиганить. Здесь надо говорить не о том, как "Спартак" отреагирует, а как отреагирует общество. Как мы с вами отреагируем.

Почему в "Спартаке" много скандалов? Я считаю, что в команде должен быть человек по воспитательной части. Без этого никак нельзя. Им нужно каждый день долбить, как себя вести вне футбола. Этого сейчас нет. Сейчас все пришли зарабатывать бабки. К чему это ведет, мы видим. Весь этот негатив в российском футболе, он футбола не касается. Он касается личности. Мы думаем о том, какие люди играют в футбол? Распоясавшиеся молодые люди, которым все пофиг. Только в голове одни деньги. Это мое мнение. Воспитывать надо их. Мы несем в общество уважение и интеллект. Если этого нет, вы и в футболе ничего не сделаете. Абсолютно будете нулевые. Вот, наверное, мы так в футбол и играем. Поэтому у нас ничего и не получается. А, в основном, одни скандалы", - цитирует Рейнгольда Sport24.ru.
Теги: Рейнгольд Гулиев Спартак Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:05
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#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 18:36)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Эх, как тяжело ветеранам ,да и просто пожилым , наблюдать за сегодняшней жизнью. Они воспитывались школой, родителями, СМИ абсолютно для другого общества. А тут насильно их впихнули в дикий капитализм, где главенствуют деньги. Дай Бог таким как Валерий Леонидович здоровья.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  liasport433   (Сегодня, 18:07)
  • 0
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online

Цитата: Barbed
Политрука в свинарник. Срочно!



слышь, ослиной стойло... помолчал бы ...
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#1  Barbed   (Сегодня, 17:34)
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Почему в "Спартаке" много скандалов? Я считаю, что в команде должен быть человек по воспитательной части. Без этого никак нельзя.

Политрука в свинарник. Срочно! smile
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
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