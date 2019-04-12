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Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
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Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Игорь Лебедев: Гулиеву повезло - он ударил американца, которому и так страшно в России

Депутат Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев поделился мнением о поведении футболиста "Спартака" Аяза Гулиева, который сломал нос американцу в дорожном конфликте.

"История с игроком "Спартака" Гулиевым принципиально мало отличается от казуса Мамаева-Кокорина. Просто Гулиеву повезло - он ударил американского туриста, которому и так страшно в России, поэтому иностранец не стал добиваться возбуждения уголовного дела.

Плюс Гулиев, полагаю, был трезвым, в отличие от пропивших за ночь десяток среднемесячных российских зарплат Кокорина-Мамаева.

На этом отличия заканчиваются. В обоих случаях - ощущение себя "хозяином жизни" и отсутствие малейших тормозов. Гулиев ехал на красный сигнал светофора, задел человека, возмутился, что пешеход осмелился протестовать - и полез драться. Как и Кокорин с Мамаевым.

Гулиеву повезло, а вот нам всем - не очень. Футболисты по-прежнему не понимают, что играть в Премьер-лиге - это не только миллионные зарплаты, но и ответственность.

Судя по тому, что не помогают ни многомесячное заключение Кокорина-Мамаева, ни многомиллионные штрафы, пройдет еще немало времени, прежде чем спортсмены смогут стать примером для подражания", - написал Лебедев в своем блоге.
Теги: Лебедев Гулиев Спартак
Вчера, 23:22
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2
(1)
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Вчера, 23:40)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
идим1986ЦСКА,
судя по тому, насколько он без тормозов, он ещё нарвётся...


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  идим1986ЦСКА   (Вчера, 23:37)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ему повезло в одном, что он не попал на какого нибудь боксера , который бы ему в репу накидал за дерзость.
Да и то потом бы вони подняли, что чуть не убили будущее российского футбола... И поехал бы этот боксер лет на 15 в тайгу.
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
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