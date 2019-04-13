Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Масалитин: ЦСКА пролетает мимо чемпионской гонки, и команда виновата в этом сама
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Оренбурга" (2:3) в 23-м туре Премьер-Лиги.
Потеряны важнейшие очки, и никакой игры у команды не прослеживается, всё те же ошибки что были и в начале сезона. ЦСКА очень неудачно играет на стандартах, и есть проблемы с опорной зоны, откуда команда часто пропускает. Кроме того, неудачная игра в атаке, остроты нет... большое разочарование, честно говоря.
Конечно, судейские решения тоже повлияли на ход игры, но с этим пусть судейский комитет разбирается. У них по-разному трактуются одинаковые нарушения, судьи оправдываются тем, что не увидели или заняли плохую позицию, но командам легче от этого не становится, они очки теряют. Вторая жёлтая карточка Фернандеса вызывает вопросы, оба соперника шли в жёсткий стык, но ЦСКА остался в меньшинстве, а дальше о происходившем говорит итоговый счёт.
Честно говоря, я не совсем понимаю что происходит с командой, которая дважды за сезон обыгрывает "Реал Мадрид", зимние сборы проходит без потерь, а как начинается весенняя стадия чемпионата - у неё начинаются качели. Потери очков с "Уфой" и "Арсеналом", затем обыгрывают "Спартак", но все эти усилия сводятся на "нет", поскольку команда уступила "Оренбургу". Нужно брать свои очки, только в таких условиях можно бороться за чемпионство, а ЦСКА наоборот теряет очки в подобных играх... это говорит о нехватке класса, что сказывается на стабильности. Команда молодая, она почувствовала запах крови в Лиге чемпионов, но, видимо, молодые футболисты пока не готовы.
- О чемпионской гонке:
Думаю, ЦСКА пролетает мимо чемпионской гонки, и команда в большей степени сама в этом виновата. Я ожидал, что в весенней части ЦСКА догонит соперников и будет бороться за золото, предсезонка внушала оптимизм, но сейчас испытываю большое разочарование от результатов и футбола в исполнении команды. "Армейцы" не проявляют характер и морально-волевых качеств, которые должны быть у футболистов. Думаю, был бы сейчас в составе Василий Березуцкий или Понтус Вернблум, они направили бы молодых в нужное русло, высказавшись "ласково" на поле и в раздевалке, и тогда было бы всё по-другому. А сейчас за собой команду никто не ведёт. Осенью это делал Влашич, но сегодня мы наблюдаем совсем другого Влашича.
ЦСКА не хватает стабильности, как начнётся игра - так и играют. Где-то фартило... очень хотелось, чтобы ЦСКА включился в чемпионскую гонку и показывал достойную игру, но, к сожалению... наверное, в будущем.
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