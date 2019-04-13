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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3). Армейцы впервые в этом чемпионате пропустили три мяча.

"Тем болельщикам, которые приходят нас смотреть, никогда не бывает скучно. Сюжет наших игр может пройти совершенно по-разному. Точно одно, он никого не оставляет равнодушным. Команда, как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, играет искренне – и проигрывает искренне, и выигрывает искренне. Всегда поется гимн атаки.

Мы могли бы лучше игру контролировать, потому что, когда повели в счете, показалось, что легко дается. Упустили нити игры, "Оренбург" забил хорошие голы – и первый, со стандартного положения, и второй. Мы, к сожалению, не смогли правильно отреагировать на эту ситуацию. Было много разрозненных действий. Мы в любом случае набиваем шишки, которые футболистам надо пройти – и такие игры, и удаления с игрой в меньшинстве. Вот почему нужно приходить на ЦСКА, как на домашние игры, так и на выездные", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
Теги: Гончаренко ЦСКА Оренбург
Сегодня, 21:41
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