Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3). Армейцы впервые в этом чемпионате пропустили три мяча.
"Тем болельщикам, которые приходят нас смотреть, никогда не бывает скучно. Сюжет наших игр может пройти совершенно по-разному. Точно одно, он никого не оставляет равнодушным. Команда, как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, играет искренне – и проигрывает искренне, и выигрывает искренне. Всегда поется гимн атаки.
Мы могли бы лучше игру контролировать, потому что, когда повели в счете, показалось, что легко дается. Упустили нити игры, "Оренбург" забил хорошие голы – и первый, со стандартного положения, и второй. Мы, к сожалению, не смогли правильно отреагировать на эту ситуацию. Было много разрозненных действий. Мы в любом случае набиваем шишки, которые футболистам надо пройти – и такие игры, и удаления с игрой в меньшинстве. Вот почему нужно приходить на ЦСКА, как на домашние игры, так и на выездные", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
"Тем болельщикам, которые приходят нас смотреть, никогда не бывает скучно. Сюжет наших игр может пройти совершенно по-разному. Точно одно, он никого не оставляет равнодушным. Команда, как говорил Эдуард Васильевич Малофеев, играет искренне – и проигрывает искренне, и выигрывает искренне. Всегда поется гимн атаки.
Мы могли бы лучше игру контролировать, потому что, когда повели в счете, показалось, что легко дается. Упустили нити игры, "Оренбург" забил хорошие голы – и первый, со стандартного положения, и второй. Мы, к сожалению, не смогли правильно отреагировать на эту ситуацию. Было много разрозненных действий. Мы в любом случае набиваем шишки, которые футболистам надо пройти – и такие игры, и удаления с игрой в меньшинстве. Вот почему нужно приходить на ЦСКА, как на домашние игры, так и на выездные", - цитирует Гончаренко "Спорт-Экспресс".
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