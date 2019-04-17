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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Павел Мамаев: заявление прокуратуры противоречит словам Президента России

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ходе очередного судебного заседания обратил внимание суда на слова Президента России Владимира Путина.

"В этой ситуации хотелось обратить внимание суда на недавнее слова президента. Он заявил, что надо стараться выбирать адекватную меру пресечения. Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники, чтобы нам выбирать такую меру пресечения. Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое. Прошу изменит меру пресечения. То, что заявляет прокуратура, это идет вопреки словам нашего президента и нашего государства", - сказал Мамаев.

"СЭ"
Теги: Мамаев
Сегодня, 10:38
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(4)
#10  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 12:09)
  • +1
  •  (1)

Цитата: fd65
Эк Пашу понесло...., президента цитировать начал....Такими темпами через полгода цитатами Канта оперировать будет... smile

Главное, чтобы цитаты АУЕ или Корана не начались.


--------------------
Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
#9  Kane  RA (Сегодня, 12:06)
  • +2
  •  (2)

Многое из происходящего в стране противоречит словам президента. Паше с высоты своего миллионерства на это плевать. Было до недавнего времени.
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#8  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 11:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: fd65
Эк Пашу понесло...., президента цитировать начал....Такими темпами через полгода цитатами Канта оперировать будет... smile

повысить свой интелектуал токо и остается что на зоне,или в сизо---телевизора,радио нема,токо книги и сокамерники,ничто не мешает думать,читать литературу


--------------------
здоровья всем
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
#7  fd65   (Сегодня, 11:43)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Эк Пашу понесло...., президента цитировать начал....Такими темпами через полгода цитатами Канта оперировать будет... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#6  Сандр   (Сегодня, 11:41)
  • -2
  •  (2)

хулиганов изолировать, пусть сидят и нюхают шконку, пойдет на пользу для ума
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#5  АРА  г.Пермь (Сегодня, 11:26)
  • +1
  •  (1)

Свободу Павлу Мамаеву!
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#4  Клим Климов   (Сегодня, 11:03)
  • +1
  •  (5)

Пора бы уже понять, что все то, что говорит президент, и то, что в итоге делается - две разные вещи!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
#3  dreamcatcher   (Сегодня, 10:49)
  • +5
  •  (15)
online

Это он так говорит для лохов. Посмотри , какие законы он подмахивает!
Вы же голосовали за этого президента. Хлебайте теперь полной ложкой, долбоебы.

PS:
Я вам тут скажу по секрету, в нашем Н-ске недавно застроили пустырь модульными зданиями, поставили забор. Ну, думаем новый завод! Обрадовались. Никуя, поставили вышки, на забор накинули егозу. Оказалось нам построили новую тюрьму!
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  Koman4  Приморье (Сегодня, 10:45)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
На счет поговорить наш президент молодец! joy
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#1  dvdw   (Сегодня, 10:43)
  • +5
  •  (9)

Адвокаты подсказали) А вообще конечно уже месяца 3 назад должны были вынести приговор. Чикатило с его убийством 678 человек меньше сидел под следствием, чем Кокорин с Мамаев за хулиганство
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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