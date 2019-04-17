Павел Мамаев: заявление прокуратуры противоречит словам Президента России

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ходе очередного судебного заседания обратил внимание суда на слова Президента России Владимира Путина."В этой ситуации хотелось обратить внимание суда на недавнее слова президента. Он заявил, что надо стараться выбирать адекватную меру пресечения. Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники, чтобы нам выбирать такую меру пресечения. Здравый смысл должен когда-нибудь взять свое. Прошу изменит меру пресечения. То, что заявляет прокуратура, это идет вопреки словам нашего президента и нашего государства", - сказал Мамаев.