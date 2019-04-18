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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Олег Кононов и игроки "Спартака" поздравили клуб с 97-летием

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и игроки команды поздравили московский клуб с 97-летием.

"18 апреля ФК "Спартак-Москва" отмечает 97-летие! Игроки основной команды и главный тренер поздравили легендарный клуб с днем рождения. Красно-белые! 20 апреля приглашаем вас на празднование, которое пройдет на "Открытие Арене", – написано на официальном сайте "Спартака".

Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 11:43
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9
(5)
#9  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
готовьтесь лучше к Енисею. И тут тоже сольете.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#8  kobr   (Сегодня, 12:52)
  • +3
  •  (3)

Будет, конечно, очень смешно если вас еще и Енисей поздравит в след.туре, как вы любите smiley
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 12:39)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Всех нас спартачей,с праздником.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  zenit47  СПБ (Сегодня, 12:31)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
verhdon27,
Кононов точно не встретит с ними 100 летний юбилей
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 12:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
С Праздником, спартаковцы!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  капитан Ворони   (Сегодня, 12:14)
  • +2
  •  (6)

Цитата: zenit47
Через 3 года будете чемпионами


По графику- через 14 лет.


--------------------
жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#3  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:12)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Надеемся что еще три года протянут?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#2  nedva  Russia (Сегодня, 12:12)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
С праздником, Спартак!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 12:06)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Через 3 года будете чемпионами
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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