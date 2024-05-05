– Молодцы и игроки, команда, все вместе. На мой взгляд, они выбрались из сложной ситуации, — цитирует Семина “СЭ”.
Вчера, 4 мая, грозненский “Ахмат” в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу одержал победу над “Краснодаром” со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева выиграли в четырех подряд играх РПЛ.
Напомним, “Ахмат”, набравший 32 очка, занимает десятое место в таблице РПЛ.
Семин: “Ахмат” выбрался из сложной ситуации
Известный российский футбольный тренер Юрий Семин отреагировал на победную серию “Ахмата” в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"