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Семин: “Ахмат” выбрался из сложной ситуации

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Известный российский футбольный тренер Юрий Семин отреагировал на победную серию “Ахмата” в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
– Молодцы и игроки, команда, все вместе. На мой взгляд, они выбрались из сложной ситуации, — цитирует Семина “СЭ”.

Вчера, 4 мая, грозненский “Ахмат” в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу одержал победу над “Краснодаром” со счетом 1:0. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева выиграли в четырех подряд играх РПЛ.

Напомним, “Ахмат”, набравший 32 очка, занимает десятое место в таблице РПЛ.

Ахмат Юрий Семин
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