Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат: если у американца нет претензий к Гулиеву, то бояться нечего
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал информацию, что по факту избиения полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым пешехода в главное следственное управление МВД переданы материалы.
"Вообще это процессуальное нарушение: доследственное расследование и дознание должно проводить не главное следственное управление, а управление территориальной принадлежности совершенного деяния.
Сломанный нос — это статья 115 или 116 УК РФ. Сломать же его тоже можно по-разному. Эти статьи предусматривают закрытие дела по примирению сторон. Так что если у американца нет претензий к Аязу Гулиеву, то футболисту пока бояться нечего. Другой вопрос, что квалификация дела может быть определена как «Хулиганство», и тогда применение уже не предусмотрено", - цитирует Ромашова Sport24.
"Вообще это процессуальное нарушение: доследственное расследование и дознание должно проводить не главное следственное управление, а управление территориальной принадлежности совершенного деяния.
Сломанный нос — это статья 115 или 116 УК РФ. Сломать же его тоже можно по-разному. Эти статьи предусматривают закрытие дела по примирению сторон. Так что если у американца нет претензий к Аязу Гулиеву, то футболисту пока бояться нечего. Другой вопрос, что квалификация дела может быть определена как «Хулиганство», и тогда применение уже не предусмотрено", - цитирует Ромашова Sport24.
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