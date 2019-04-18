Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Адвокат: если у американца нет претензий к Гулиеву, то бояться нечего

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал информацию, что по факту избиения полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым пешехода в главное следственное управление МВД переданы материалы.

"Вообще это процессуальное нарушение: доследственное расследование и дознание должно проводить не главное следственное управление, а управление территориальной принадлежности совершенного деяния.

Сломанный нос — это статья 115 или 116 УК РФ. Сломать же его тоже можно по-разному. Эти статьи предусматривают закрытие дела по примирению сторон. Так что если у американца нет претензий к Аязу Гулиеву, то футболисту пока бояться нечего. Другой вопрос, что квалификация дела может быть определена как «Хулиганство», и тогда применение уже не предусмотрено", - цитирует Ромашова Sport24.
Теги: Гулиев Спартак
Сегодня, 15:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 16:05)
  • 0
  •  (0)
online

с такими адвокатами лучше не иметь общих дел
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  Zoldaten   (Сегодня, 15:58)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
мусорам всегда есть где развернуться и лишнюю "копеечку" срубить...

Так что если у американца нет претензий к Аязу Гулиеву, то футболисту пока бояться нечего. Другой вопрос, что квалификация дела может быть определена как «Хулиганство», и тогда применение уже не предусмотрено


а так как хулиганство может быть квалифицировано на раз-два, с учётом ухода-возвращения Гулиева для избиения, избиение проводилось на глазах у кучи свидетелей (где и дети быть могли)
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама