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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Президент "Зенита": никаких переговоров по Ковачича мы не вели и не ведем

Президент "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о переговорах петербургского клуба по поводу перехода полузащитника "Реала» Матео Ковачича.

"Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берется эта информация", — цитирует Медведева Sport24.ru.
Теги: Зенит Ковачич
Сегодня, 18:52
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:07)
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Болеет за:
«Зенит»
Откуда берётся..., из Дейли мейл, ты моск не епи, а давай вези футболиста.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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