Россия РПЛ 2018/19
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Президент "Зенита": никаких переговоров по Ковачича мы не вели и не ведем
Президент "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о переговорах петербургского клуба по поводу перехода полузащитника "Реала» Матео Ковачича.
"Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берется эта информация", — цитирует Медведева Sport24.ru.
"Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берется эта информация", — цитирует Медведева Sport24.ru.
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